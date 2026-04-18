巴士男擘大腳坐　女子縮腳避公審：點解要坐到咁？網民回應好一致

坐交通公具人多擠迫要顧己及人，不過不少男士因身體構造或個人習慣，愛「擘大腳」坐或會影響到其他乘客。有女網民早前在網上發相，大呻在巴士上遇到這種情況，旁邊座位的男乘客擘大腳坐，令坐在窗邊位的她，只能側放雙腿來避免與對方有身體接觸，令她感到不適。不少網民都鬧，「最憎…坐到好似分娩咁」、「扮冇嘢，其實想有意無意非禮」。



樓主不斷縮腳來避開與旁邊男乘客有身體接觸。（Threads圖片）

有女網民在Threads上發相，投訴身旁的男乘客「點解啲男人永遠都要坐到咁？」。從相片可見，樓主坐在窗口位，但旁邊的男子擘大腳坐，令她要將雙腿縮埋一邊。

不少網民認為男乘客如此坐是想「抽水」。（AI生成圖片）

網民：專登想揩油

帖文引來不少網民留言認為男乘客的坐姿有問題，「X爆佢，擺明貼住你腳」、「咁誇張，即場XX佢」、「其實識嘅都要保持適當距離，更何況同陌生人」、「專登想揩油」、「細個嗰時以為係無心，大個就知原來所有嘢都係有心」。

（Threads@pangpangxd）