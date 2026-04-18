壽司郎父子玩輸送芥末盒影片瘋傳　母在旁笑　網民：兩代都無家教

家長帶小孩外出，應付起管教責任。有女網民在網上發片，指在台灣的壽司郎吃飯時，見有小孩與父親在玩食物輸送帶，將芥末盒子來回拉扯，小孩更用手抓別人的壽司，但父母也沒有阻止。不少網民認為十分過分，「一起玩比較傻眼」、「兩代都無家教」。



樓主拍下男童與父親玩輸送帶上裝芥末的盒子。（Threads@ling.cun_）

樓主拍下男童與父親玩輸送帶上裝芥末的盒子。（Threads@ling.cun_）

樓主拍下男童與父親玩輸送帶上裝芥末的盒子。（Threads@ling.cun_）

台灣有女網民在Threads上發布影片，拍到在台北微風南山店的壽司郎，食物輸送帶的對面有男童在玩裝芥末盒子，最離譜的是在他對面的父親也「參與」，兩人用手將芥末盒子推來推去，而在旁的母親還在笑。

父子玩輸送帶上芥末盒影片瘋傳

樓主更指看到男童伸手抓取輸送帶上其他食客的壽司，認為「小孩管不住可以理解，但為什麼不讓他坐靠走道的位置，桌面上也有明確表示請勿觸摸輸送帶，避免後續有什麼衛生問題或危險」，於是決定在網上公審。

樓主不滿家長未有管教孩子，還一同玩，覺得十分過分。（Threads@ling.cun_）

樓主更見到母親在旁笑住看父子玩輸送帶。（Threads@ling.cun_）

樓主更指男童用手抓其他食客的壽司。（Threads@ling.cun_）

不少網民批評家長無家教。（Threads@ling.cun_）

網民鬧爆父母：兩代都無家教

影片引來不少網民留言，批評這對父母沒有盡責管教孩子，甚至「髒死了！」、「一起玩比較傻眼！」、「兩代都無家教」、「大人也沒本事管好自己，有夠可悲」、「我本來看到爸爸竟然跟着玩已經很氣，後來看到媽媽居然不阻止還笑得很開心……真的覺得怒了」、「通常我會直接大聲的『哇～原來可以攔截別人壽司，還可以在輸送帶上玩耶～』最好是大家都聽得到的那種」。

有人認為要嚴懲，「壽司郎在日本被屁孩恐怖攻擊的時候一開始是要求了6700萬日圓（約330萬元）賠償金作為警惕，覺得台灣壽司郎也該硬起來教育一下這些恐怖攻擊者了！ 」。