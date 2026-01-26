蘋果批驚現硬公仔！女生：唔為意咪大鑊　網民揭是這法國甜品傳統

這次不用報食環署！有女生於網上發文表示，家人在大圍顯徑商場購買了1個蘋果批，她切了1塊進食，其間發現蘋果批內竟有1個硬身公仔，她批評「如果唔為意咪大鑊啦」，擔心會有人不小心將公仔吞進肚中。



不少網民留言指出並非食安問題，而是店家有意為之，是法國的傳統甜品，「呢個係國王批呀，係法國人慶祝新年會食嘅甜品，食到有陶瓷公仔嗰啖，代表你今年會好好運」。有網民笑說「樓主差啲想報食環」、「唔係本土文化唔知情有可願，依家知道咗就冇問題啦」。



該女生於Threads發文表示，家人購買了1個蘋果批，「剛啱啱切開諗住食嘅時候，以為有粟米，食咗第一啖時候正常，食第二啖想咬嘅時候就見到有藍色物體」，檢查下發現蘋果批內竟有1個硬身公仔，她批評「如果唔為意咪大鑊啦」。

蘋果批內驚現硬公仔 女生：唔為意咪大鑊

女生又說，「最慘就係揾唔到間嘢喺邊，又無名又無標籤，連個紙袋上網睇過都無嘅，問過屋企人只知道喺顯徑商場買的」。

網民：法國甜品國王批 食到公仔全年會好運

網民紛紛留言講解，公仔是特地放進蘋果批內，「呢個係Epiphany（主顯節，1月6日）食嘅國王批，正確食法係首先切塊，然後叫一齊食裏面（年紀）最細嗰個去檯底或者蒙眼，指邊個食邊舊，食到公仔嗰個全年會好運！」。

網民憂：唔熟悉文化會哽死或咬崩牙

有網民指出，「如果呢個文章唔係講笑嘅話，其實我第一次食國王批都有一樣嘅諗法，我覺得應該標着一下入邊有玩具，如果唔係唔熟悉文化嘅人哽死或者咬崩隻牙，我覺得店家要負責任」、「呢幾年都有同朋友一齊食國王批，今年買個個用咗龍眼肉代替陶瓷公仔（食品安全關係）」。

有網民就認為，「賣嘅鋪頭一定有寫呢個批係乜嘢，因為呢個係個批嘅賣點，至於內裏有公仔，我食過嘅都有寫嘅」、「賣嘅時候實有講，包裝就唔知有冇，但亦唔排除樓主屋企人掉咗個外包裝」。

