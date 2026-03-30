外賣雲吞麵驚見不明黑絲及紙巾！台女怒公審　網民猜：激嬲外賣員

在家用外賣平台叫食物回家享用，吃之前要小心檢查才可進食。有台灣女網民透過外賣平台買了一碗雲吞拉麵，但打開看到立即驚呆，因她看到一大團紙巾，麵上亦有大量黑色幼絲，恍如從垃圾桶撿回來的狀態，實在令人嘔心。女網民向店家查問，對方表示廚房沒有在使用衛生紙、黑色的可能是空心菜，令她質疑是否外賣員弄成這樣。



不少網民看到帖文議論紛紛，有人認為是「食物被外送員污染了」，又有人認為「麵本身問題，外送有那麼閒，搞東搞西，送都沒時間，搞客人做什麼？」。



樓主指外賣麵上有不少不明黑色幼絲，令人感到嘔心。（Threads@shiqi__520）

更恐怖的是麵內藏有一塊用過紙巾。（Threads@shiqi__520）

外賣驚見不明黑絲及紙巾

有女網民在Threads上發相及發文，大呻發現外賣晚餐有垃圾的不快經歷，「送來裏面有垃圾還有不明黑色細絲……」。從相片可見，麵上放有雲吞，但翻過來卻發現一大團紙巾，麵上亦出現大量黑色幼絲，樓主向食店查問，對方回覆稱或許是「外送被搞」，「（食店）表示廚房沒有在使用衛生紙、黑色的可能是空心菜……也可能是外送被搞……」。

有網民認為可能是外賣員報復要上門送貨。（Threads@shiqi__520）

不少網民留言，「太扯還有衛生紙」、「好奇外送都沒有封死嗎？美國外送很多外面會用紙袋裝起來，再用釘書針釘起來，因此有沒有被打開過就能很明顯看出來」。有人認為黑色幼絲可是是「煙草」。

網民認為十分離譜：通報衛生局

有網民質疑是外賣員問題，「有可能是上樓狹怨報復？衛生紙跟黑色細絲不像廚房餐廳會出餐的東西，提供訂單明細與照片，跟官方反應，看是否能退費」、「跟店家應該沒關係，很明顯是外送員搞事」。

有人提供避免食物被加料的做法「下次請外送放在門口，自己下去拿比較好。我都是到門口自取。不然外送員賺一單十幾塊的單，還要跑那麼累，有的人會被惹火。盡量減少這種不必要的紛爭吧」。有人認為事情十分離譜，「這種我甚至覺得可以通報衛生局了」。

台灣2025年6月新修訂的《食品良好衛生規範準則》，外送員在配送途中若有導致食品污染的行為，最高可處新台幣6萬元（約1.5萬港元）以上至2億元（約5,000萬港元）以下罰鍰。