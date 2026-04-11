外賣薄餅無袋裝　顧客要求掛門把　外賣員幸執到繩：否則要擺地下

送外賣沒點聰明才智也不行？有外賣員於網上發文表示，日前有顧客點了薄餅外賣，要求掛在門把上，不過餐廳未有提供膠袋，幸他撿到1條繩，成功將薄餅綁在鐵閘門把上。事件引來熱議，有網民讚外賣員工作盡責，亦有網民笑言「老老實實，條嘢係咪垃圾桶執番嚟」、「真係服咗你，做勞作咩」。



有外賣員於網上發文表示，日前有顧客點薄餅外賣，要求掛在門把上，不過餐廳未有提供膠袋。（facebook群組「KeeTa外賣關注組」圖片）

該外賣員於facebook群組「KeeTa外賣關注組」發文表示，「麻煩各位客人，叫咗pizza外賣，千萬唔好以為一定可以幫你掛到門口，因為餐廳未必有咁大嘅膠袋，套到個pizza」。

外賣薄餅沒袋裝 顧客要求掛門把

該外賣員稱，顧客「唔肯應門開門，又唔肯聽電話」，幸好他撿到1條繩，成功將薄餅綁在顧客鐵閘門把上，「如果我執唔到呢條繩，就可能要擺地下了，但今日落雨門口成地水，點擺地下」。

該外賣員稱，幸好他撿到1條繩，成功將薄餅綁在顧客鐵閘門把上。（facebook群組「KeeTa外賣關注組」圖片）

外賣員慶幸撿到麻繩：否則要擺地下

照片見到，外賣員於商場內手提1盒沒用膠袋裝着的薄餅及1小袋食物，另1張照片中，外賣員用麻繩將該盒薄餅綁好，成功掛在門把上。

該外賣員分享兩張訂單畫面圖片，指不時有顧客要求只將食物放門口或掛在門把上，不要按門鈴。

該外賣員分享不時有顧客要求只將食物放門口或掛在門把上，不要按門鈴。（facebook群組「KeeTa外賣關注組」圖片）

該外賣員分享不時有顧客要求只將食物放門口或掛在門把上，不要按門鈴。（facebook群組「KeeTa外賣關注組」圖片）

網民：掛唔到就擺地下，話知佢門口有冇水

網民笑言，「個客一定以為（條繩）係餐廳，點知係垃圾桶執出嚟」，有人則說「掛到上去就掛，掛唔到就擺地下，話知佢門口有冇水啦」。

有網民批評不接電話不應門的是西客，「袋餐好重或袋好薄和紙袋，掛不到會穿！又不可以放地下，叫人點做？」。

有網民就解釋，「唔開門又唔聽電話唔一定係西客，人哋work from home，有時開緊會議，唔一定應到你門鐘電話，最緊要人哋備註寫明就得啦」、「叫放門口一定有原因，可能屋企有BB或者寵物，唔通抱緊BB瞓，仲要放低BB任佢喊，就為咗抽隻手聽你電話？明白送外賣有送外賣嘅難處，但叫外賣都係為咗自己方便，未必每次都可以方便到大家，希望大家互相體諒吓啦」。

（facebook群組「KeeTa外賣關注組」）