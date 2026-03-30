港鐵大堂踩單車！粉嶺站男子疑送外賣　人群中穿插　涉違港鐵附例

為自己一時方便，罔顧他人安全！近日網上流傳影片，有男子踩單車於港鐵粉嶺站大堂內，在人群中左穿右插，單車手把上放有1袋外賣，令人猜測是否外賣員。



網民批評男子行為危險，容易撞到途人，「呢個真係離晒大譜喎」、「以前樣樣都有規有矩，而家……！」、「唔識落車推」，又慨嘆「人無恥便無敵，職員捉得幾多？啲唔守規矩嘅人比職員多咁多」。



而男子的行為已涉違反《港鐵附例》第4A條「不得將車輛、動物等帶過鐵路處所」，最高處罰為罰款$5,000及監禁6個月。



近日網上流傳影片，有男子踩單車於港鐵粉嶺站大堂內，在人群中左穿右插。（網上影片截圖）

facebook及Threads均流傳該段影片，事發於3月28日11時08分，港鐵粉嶺站大堂內，有1名穿深藍色上衣的年輕男子踩着共享單車，從粉嶺名都A1出口踩往蓬瀛仙館B出口。

男子粉嶺站大堂踩單車 人群中穿插

當時大堂內人來人往，男子不斷穿插，幸未有撞到途人，而其單車左邊手把上放有1袋外賣，令人猜測是否外賣員。

男子單車手把上放有1袋外賣，令人猜測是否外賣員。（網上影片截圖）

網民批評男子：無法無天，不知所謂

網民批評男子，「人品低下無家教，人無恥便以為無敵了」、「無法無天，我見到他們，在路上大晒，不知所謂！」，又指出不時出現此情況，「粉嶺站經常㗎啦！橫衝直撞」、「大西北有唔少，都冇人捉」。

有網民就認為，拍片者當刻不應只在身後拍片，要即時向職員反映，「香港人就是這樣，只有拍片匿名上載公審，不敢即時阻止舉報」。

當時大堂內人來人往，男子不斷穿插，幸未有撞到途人。（網上影片截圖）

網民批評男子行為危險，「呢個真係離晒大譜喎」、「唔識落車推」。（網上影片截圖）

在港鐵站內踩單車有什麼罰則？

根據《港鐵附例》第4A條，除藉由港鐵公司或代表港鐵公司根據本條所發布的告示外，任何人不得在任何時間通過鐵路處所或其任何部份，亦不得企圖在任何時間將任何汽車、單車、電單車或其他類似的運輸工具，或任何手推車、獨輪、雙輪或多輪推車或類似的運輸工具，或任何東西（包括動物）帶過、傳過、駛過或引領其橫過鐵路處所或其任何部份；任何人連同任何運輸工具、動物或其他東西穿過任何閘、門、圍鏈或欄障後，須盡快將其關上或重新拴緊。如違反規例，最高處罰為罰款$5,000及監禁6個月。

（facebook / Threads@ikhlaqmuhammad3）