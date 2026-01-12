93歲最潮阿婆玩電競！《鐵拳8》絕招連發　靠遊戲打破孤獨

在日本，一個叫做「一般社団法人ケアeスポーツ協会」（暫譯：一般社團法人CARE E-sport協會）近期舉辦了許多由銀髮族參賽者主導的電子競技遊戲，而這個協會他們主要的目的跟活動就是協助日本的高齡者舉辦電競比賽，讓銀髮族可以在這些原本大家都認為只有年輕人存在的領域中大展身手。今天就讓我們來看看這些老人家們最近都用什麼遊戲來進行了比賽吧！



90歲以上的阿婆的格鬥遊戲對戰

在網路上廣為流傳的這場對戰是由「一般社團法人CARE E-sport協會」所舉辦的第11場競技比賽，比賽的雙方分別是高齡93歲的「服部さなゑ」女士與同樣為93歲的「森保子」女士進行的對決。而兩人是遊玩一款名叫《鐵拳8》的格鬥遊戲來進行決鬥。

在網路上廣為流傳的這場對戰是由「一般社團法人CARE E-sport協會」所舉辦的第11場競技比賽。（截圖）

而透過影片，我們可以看到兩人其實不光是只按著同一個按鈕來不斷地出拳，而是有著所謂的「接技」、甚至還會透過輸入指令之間的長短空隙來讓對手無法反擊，讓賽評都對此大吃一驚。兩人的戰鬥相當之激烈，還包含了格鬥遊戲中，被稱作「壓起身」技巧（即在角色倒地到起身的那瞬間輸入指令進行攻擊讓敵人難以反應）。

只不過最終這場戰鬥是由「森保子」女士奪下了勝利，但讓人有些遺憾的是，既然都已經比賽了，也希望能夠看到兩位選手的表情及他們的反應！

為什麼會想要創立這樣的協會？

其實這個協會最初的理念，就是要幫助高齡者在退休之後也依舊可以與其他人保持密切的互動。以過去的案例來說，通常老人們除了待在家裡面之外，大多都是去社區中的活動中心甚至是養老院。而隨著地區之間發展的不同及時間的經過，許多老人其實失去了很多跟外界接觸的機會。

而這個協會的目的就是透過網路，讓老人們有更多機會與他人接觸。那麼既然都接觸了，那麼就索性一併開啟視訊鏡頭，既能讓大家像是面對面一樣的互動，還能進行一些直播及競技類的活動。從最一開始的將棋乃至於五子棋，協會也逐漸擴大老人們的娛樂圈範圍，於是就出現了這支火紅的格鬥影片。

至於協會近年的目標，則是從除了跨縣的大會之外，逐漸拓展成為了希望能夠舉辦全國性的銀髮族電競大賽，也讓人不禁期待今後這些銀髮族們又會用什麼樣的遊戲及技巧來吸引我們的眼球！

銀髮族們也熱愛玩遊戲

不知道大家平時會不會玩遊戲呢？對於2000年代後的孩子們來說，遊戲幾乎可以說是生活中的一部分。說不定未來這類型的比賽也會變得越來越多，甚至還會推出類似型態，但規模則做大至日本全國，甚至是全世界規模的比賽呢！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】