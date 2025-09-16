日本百歲人瑞長壽秘訣竟是玩任天堂？主機擺床邊 最愛玩這2遊戲
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
來自日本福島縣豬苗代町的一名百歲人瑞安藤，將自己的長壽歸功於電動遊戲，她表示自己幾乎每天都會玩上兩三個小時。
熱愛遊戲的她表示：
遊戲讓我精力充沛，因為我會用手指玩。我不想一直睡覺。
最愛遊戲是「炸彈人」 與曾孫對戰毫不遜色
按圖放大了解更多：
+3
據日媒《福島民報》報道，安藤受訪時提到：
我最喜歡的遊戲是《炸彈人》，其次是《俄羅斯方塊》。
安藤的床邊總是放著一台超級任天堂遊戲機。她會自己裝卡帶，然後開機。她雙手握住手制，左手控制方向鍵，右手操作按鍵，三兩下就通過了《炸彈人》的第一關，這是一款放置炸彈來擊敗敵人的動作遊戲。
安藤擁有近30年的遊戲經驗，是一位經驗豐富的電動遊戲玩家。她第一次拿起遊戲機是在東京探望孫子的時候。她沉迷於自己控制角色，排列掉落的方塊來消除它們，以及爭奪積分。每當孫子收到一台不再需要的遊戲機時，安藤都會每天都玩。這是她的第三台超級任天堂遊戲機。她前兩台遊戲機壞了，所以買了一台二手的。
週末，她會和來她家玩的4歲曾孫一起玩遊戲，當兩人對戰中曾孫敗給她時，她總會驕傲地說：
「曾祖母比你厲害。」
「你還有很長的路要走。」
安藤目前和二女兒節子（65歲）同住，除了替她做飯，她幾乎不需要家人的特別照料，她現在仍然是一個活躍的遊戲玩家，此外，她每週會去三次日間照顧中心，和工作人員以及其她長者聊天。
【延伸閱讀】年紀大不一定等於沒記性 美研究「超級老人」秘密：基因非一切（點圖放大閱讀）：
+23
股神巴菲特94歲大壽 狂吃麥當勞從不戒口 長壽或全靠這5大秘訣不是老了！生白頭髮位置反映不同健康問題 長在這裏或是過勞警號英國102歲人瑞談長壽秘訣：雪利酒＋朱古力＋優質性生活長壽秘訣｜美國113歲人瑞夢中離世 長壽只因一直維持４秘訣五代同堂！湖南老婦迎110歲生日宴 親授長壽秘訣：勤快愛走動
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】