日本百歲人瑞長壽秘訣竟是玩任天堂？主機擺床邊　最愛玩這2遊戲

來自日本福島縣豬苗代町的一名百歲人瑞安藤，將自己的長壽歸功於電動遊戲，她表示自己幾乎每天都會玩上兩三個小時。



熱愛遊戲的她表示：

遊戲讓我精力充沛，因為我會用手指玩。我不想一直睡覺。

最愛遊戲是「炸彈人」 與曾孫對戰毫不遜色

日本福島百歲人瑞安藤，自曝天天都要玩電動，還跟曾孫比賽。（X@FKSminpo）

據日媒《福島民報》報道，安藤受訪時提到：

我最喜歡的遊戲是《炸彈人》，其次是《俄羅斯方塊》。

安藤的床邊總是放著一台超級任天堂遊戲機。她會自己裝卡帶，然後開機。她雙手握住手制，左手控制方向鍵，右手操作按鍵，三兩下就通過了《炸彈人》的第一關，這是一款放置炸彈來擊敗敵人的動作遊戲。

安藤擁有近30年的遊戲經驗，是一位經驗豐富的電動遊戲玩家。她第一次拿起遊戲機是在東京探望孫子的時候。她沉迷於自己控制角色，排列掉落的方塊來消除它們，以及爭奪積分。每當孫子收到一台不再需要的遊戲機時，安藤都會每天都玩。這是她的第三台超級任天堂遊戲機。她前兩台遊戲機壞了，所以買了一台二手的。

週末，她會和來她家玩的4歲曾孫一起玩遊戲，當兩人對戰中曾孫敗給她時，她總會驕傲地說：

「曾祖母比你厲害。」

「你還有很長的路要走。」



安藤目前和二女兒節子（65歲）同住，除了替她做飯，她幾乎不需要家人的特別照料，她現在仍然是一個活躍的遊戲玩家，此外，她每週會去三次日間照顧中心，和工作人員以及其她長者聊天。

