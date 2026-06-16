保健品配藥食反傷身？營養師列三種「危險組合」　誤用或傷肝出血

不少市民習慣每日服用保健品「補身」，但多吃多補是對的嗎？台灣營養師李婉萍列出3種「危險組合」，例如魚油、銀杏、維他命E配抗凝血劑等，指如果保健品與一些藥物同時服用，隨時會由補變損，千萬別踩雷！



保健品與一些藥物同時服用，隨時會由補變損。（AI圖片生成）

營養師李婉萍在社交平台Facebook發布影片提醒，大家常說「常吃常保佑」，不過部份保健品與藥物存在交互作用，若錯誤配搭，輕則令藥效盡失，重則引發器官受損甚至出血風險。她特別點出以下三大用藥陷阱：

出血危險增加：魚油、銀杏、維他命E＋抗凝血劑

有些覺得自己記憶力下降，血液循環差的市民會食用魚油、銀杏或維他命E來補身，這類保健品如果跟抗凝血劑、阿斯匹靈（Aspirin）同時服用，卻可能會增加出血風險，嚴重的話甚至牙齦都會出現血流不止現象，因此一定要注意。

同時服用魚油、維他命E和抗凝血劑，嚴重者牙齦會出現血流不止現象。（AI圖片生成）

肌肉酸痛、傷害肝臟：紅麴＋降血脂藥

紅麴有調節血脂、降低總膽固醇與壞膽固醇功效，因而部份高血脂患者多食用，但這類患者也有在吃降血脂藥（Statin類），這兩者的成份與作用過於相像，同時服用會造成用藥過量風險，容易引發肌肉酸痛症狀，嚴重更會傷害肝臟。

紅麴有調節血脂、降低總膽固醇與壞膽固醇功效，但不宜與降血脂藥同吃。（網上圖片）

無效殺菌：鈣鐵鎂＋抗生素難殺菌

抗生素藥品常常被感冒、喉嚨痛等細菌感染者服用，但記得在服用抗生素藥物時絕對不能與包含鈣、鐵、鎂在內的金屬離子保健品一起服用，因為這可能會把抗生素黏在一起，讓藥物無法充分發揮，削弱了殺菌療效。營養師李婉萍建議有服用鈣片等習慣者，吃完抗生素至少2小時後再服用這類金屬離子保健品，以避免交互作用。

吃完抗生素至少2小時後再服用這類金屬離子保健品，以避免交互作用。（AI圖片生成）

她提醒，服用保健品的初衷是為了健康，但用藥期間務必先諮詢醫生、藥劑師或營養師專業意見，避免補身不成反害命。

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隨著健康意識提升，不少人每日攝取健康食品或營養補充劑，但部分人可能以不當方式服用，反而損害健康。美國藥劑師Ariana Medizade近日在TikTok影片中提醒，歐美民眾常「吃錯」的3種熱門健康食品，不僅浪費金錢，甚至可能傷身。



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根據英國《每日快報》及美國《哈芬登郵報》報導，來自加州的藥劑師Medizade在TikTok發布了這段短片，指出維生素D3、聖約翰草和鋅鎂合劑是最常見的誤服補充品，並建議產品標示上增加使用說明，提醒用戶應正確服用。

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