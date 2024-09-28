這3組保健品不宜同吃！營養師教警告：影響吸收兼令腸胃不適

為了身體更健康，許多人都會服用不同保健品，但當中有不少誤區！台灣早前有營養師指出，保健品不是吃越多越好，有些更不能一起吃，她列出有3組保健品是不能同時服食，否則可能影響吸收率，甚至造成腸胃不適。



保健品不是吃越多越好，有些更不能一起吃。示意圖。（GettyImages）

台灣營養師劉雅惠早前在個人Facebook專頁《營養師Emma》上載短片，指出現代人在進食保健品追求健康時，應注意一些保健品是不能同時進食，並列舉出3組保健品不宜同吃，因會影響其吸收率，更會造成腸胃不適。

1）魚油、藻油、月見草油 VS 甲殼素、纖維粉及洋車前子

脂溶性的營養素與減重排油纖維的甲殼素、纖維粉和洋車前子，因膳食纖維會吸附油脂，降低其吸收率



2）鈣 VS 魚油

因過多的油脂會影響鈣的吸收，有機會令腸道不適，建議魚油可以在飯後吃，鈣則因可以幫助睡眠，建議睡前服用



3）葉黃素 VS β-胡蘿蔔素

兩者在腸道的吸收途徑非常相似，微量的β-胡蘿蔔素不會有影響，但是大於15毫克就建議隔餐吃



根據美國食品藥品管理局建議，1天攝取6毫克的葉黃素，可有效預防黃斑部病變，而β-胡蘿蔔素在人體內可轉換成維他命A，可改善因缺乏維他命A所引起的眼睛及皮膚疾病。劉雅惠特別提醒，較多人服用的護眼關鍵，葉黃素與β-胡蘿蔔素，因兩者在腸道的吸收途徑非常相似，如需大量服用，應相隔較長時間。

保健品不是吃越多越好，更不能全部一起吃，否則可能會影響其吸收率，更會造成腸胃不適。示意圖。（GettyImages）

台灣食藥署亦有提醒民眾，如需服用大量的β-胡蘿蔔素及葉黃素，應先諮詢專業醫生、藥劑師或營養師，應依個人需求而選擇補充量，並將兩者應相隔較長時間才服用，使其不致於相互影響。

（綜合）