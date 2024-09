這3組保健品不宜同吃！營養師教警告：影響吸收兼令腸胃不適

為了身體更健康,許多人都會服用不同保健品,但當中有不少誤區!台灣早前有營養師指出,保健品不是吃越多越好,有些更不能一起吃,她列出有3組保健品是不能同時服食,否則可能影響吸收率,甚至造成腸胃不適。



保健品不是吃越多越好,有些更不能一起吃。示意圖。(GettyImages)

台灣營養師劉雅惠早前在個人Facebook專頁《營養師Emma》上載短片,指出現代人在進食保健品追求健康時,應注意一些保健品是不能同時進食,並列舉出3組保健品不宜同吃,因會影響其吸收率,更會造成腸胃不適。

1)魚油、藻油、月見草油 VS 甲殼素、纖維粉及洋車前子

脂溶性的營養素與減重排油纖維的甲殼素、纖維粉和洋車前子,因膳食纖維會吸附油脂,降低其吸收率



2)鈣 VS 魚油

因過多的油脂會影響鈣的吸收,有機會令腸道不適,建議魚油可以在飯後吃,鈣則因可以幫助睡眠,建議睡前服用



3)葉黃素 VS β-胡蘿蔔素

兩者在腸道的吸收途徑非常相似,微量的β-胡蘿蔔素不會有影響,但是大於15毫克就建議隔餐吃



根據美國食品藥品管理局建議,1天攝取6毫克的葉黃素,可有效預防黃斑部病變,而β-胡蘿蔔素在人體內可轉換成維他命A,可改善因缺乏維他命A所引起的眼睛及皮膚疾病。劉雅惠特別提醒,較多人服用的護眼關鍵,葉黃素與β-胡蘿蔔素,因兩者在腸道的吸收途徑非常相似,如需大量服用,應相隔較長時間。

保健品不是吃越多越好,更不能全部一起吃,否則可能會影響其吸收率,更會造成腸胃不適。示意圖。(GettyImages)

台灣食藥署亦有提醒民眾,如需服用大量的β-胡蘿蔔素及葉黃素,應先諮詢專業醫生、藥劑師或營養師,應依個人需求而選擇補充量,並將兩者應相隔較長時間才服用,使其不致於相互影響。

