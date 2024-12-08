這種維他命丸功效成疑？藥劑師提3類保健品「絕對不吃」：浪費錢

許多民眾都會補充保健食品，希望能藉此維持身體健康，但若是吃錯恐怕只是浪費錢。英國資深藥劑師阿米娜（Amina Khan）分享她「絕對不會吃」的3種保健食品，其中上班族辦公室常見的綜合維他命也入列，另外一種小孩最愛的維他命也被她點名，「基本上就是糖果藥丸，還不如直接去吃糖。」



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綜合維他命

根據《紐約郵報》報導，大約有三份之一的美國人，尤其是65歲以上成人，每天服用綜合維他命，但阿米娜提醒：「綜合維他命裡面什麼都有，但每種營養素的劑量都非常低，幾乎不會對你產生影響。而且人類也不一定需要綜合維他命中的所有維生素。」



過去有一些研究人員表示，綜合維他命是浪費錢，沒有證據支持綜合維他命可以降低心臟病、癌症或過早死亡的風險。但也有一些例外，孕婦和營養不良的人可能會需要，不過在大多數情況下，醫生建議，只需均衡飲食即可獲得充足的營養。

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維他命軟糖

阿米娜另一個點名的為小孩最愛的「維他命軟糖」，她表示，「基本上就是糖果藥丸，還不如直接去吃糖。」而且這種維他命軟糖，很容易超出每日建議的糖份攝取量，並可能導致維生素A、D、E和K等維生素達到中毒水準。



內布拉斯加醫學中心（Nebraska Medicine）報告中提到，每顆維他命軟糖通常含有3到5克的糖，與傳統的綜合維他命相比，每一顆的維生素含量更少。阿米娜建議成人直接選擇傳統膠囊或者錠劑，兒童則可以選擇液體或噴霧。

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頭髮、皮膚和指甲的保健食品

由於美國名媛卡戴珊家族（Kardashians）在社群平台的宣傳，一款標榜針對「頭髮、皮膚和指甲健康」的保健食品在近年爆紅。不過阿米娜質疑，「所以它到底針對什麼？頭髮、皮膚還是指甲？」在綜合的功效之下，營養素含量可能低到沒效果。



相較下，阿米娜更建議，「專門針對特定健康問題」的單一保健食品，可能會更有效。

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