【公屋／裝修】透過悉心設計，公屋也可以煥然一新。內地社交平台小紅書瘋傳影片，指本港1間面積38平方米（約410呎）公屋，經「豪宅式」裝修間成3間房，家電俱備，還有獨立廁所及廁房，配搭上高級感十足，直指「一家人住真的好幸福」。



影片引來網民熱議，當中1款電器 ── 2台洗衣機意外成為焦點，「這在香港算是豪宅了」、「真的佩服香港設計師對空間利用」。不過也有內地網民感嘆香港住房空間細小，「這居住環境，哎，真的是一言難盡啊」、「所以在一線城市的未必幸福，在小城市生活壓力小，幸福感更強」。



內地社交平台小紅書瘋傳影片，指本港1間面積38平方米（約410呎）公屋，經「豪宅式」裝修間成3間房，家電俱備。（小紅書影片截圖）

公屋大變身！有在香港專營訂製家俬的店舖，於小紅書發布影片分享某公屋裝修成品，形容「香港38平公屋間3房，一家人住真的好幸福」。

410呎公屋間3房1廳 鋼琴、電器一應俱全

影片長約1分鐘，逐一拍攝大廳、廚房、廁所、客房、主人房布置，雖然空間不大，但梳化、大電視、雪櫃、焗爐，鋼琴，還有2台洗衣機狀電器，一應俱全，配合奶油風設計，高級感十足。

影片逐一拍攝大廳、廚房、廁所、客房、主人房布置。（小紅書影片截圖）

影片逐一拍攝大廳、廚房、廁所、客房、主人房布置。（小紅書影片截圖）

影片逐一拍攝大廳、廚房、廁所、客房、主人房布置。（小紅書影片截圖）

影片逐一拍攝大廳、廚房、廁所、客房、主人房布置。（小紅書影片截圖）

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網民讚善用空間：在香港算豪宅了

網民看過影片議論紛紛，「這在香港算是豪宅了」、「真的佩服香港設計師對空間利用」、「厲害了，真是空間利用大師」、「挺好的啊，很溫馨」。

2台「洗衣機」惹關注

也有大批網民關注為何要單位細小仍要擺放2台「洗衣機」，「這點小屋還放兩個洗衣機」、「為什麼搞兩台洗衣機」，隨即有網民解答，「有1台是烘乾機吧，不用晾衣服！」。亦有網民關注影片只顯示了2間房，質疑並非間成3房，「哪有三房啊？明明兩房一廳一廚一衛」，店舖則解釋「沒拍全」。

有網民關注影片只顯示了2間房，質疑並非間成3房，店舖則解釋「沒拍全」。（小紅書影片截圖）

內地網民嘆香港住房細小：這樣生活無法接受

另有內地網民感嘆香港住房空間細小，「這居住環境，哎，真的是一言難盡啊」、「太嚇人了，這樣的生活我是無法接受」、「所以在一線城市的未必幸福，在小城市生活壓力小，幸福感更強」。但有網民指出，「能住進公屋的已經很幸福了」。