專家列台人常吃10大傷腎食物　吃過多超加工食品　腎病風險增18%

日常生活飲食習慣如何摧毀腎臟？台灣腎臟科醫師援引國際期刊《Frontiers in Nutrition》解答，該刊（此期刊包含8篇觀察性研究，逾50萬名參與者）於2024年發表的一篇系統性回顧與綜合分析指出：攝入過多超加工食品的人，比攝入少的人患慢性病的風險增加約18%，每當多攝入10%的超加工食物，患腎病風險隨之上升7%。



台灣腎臟科醫師援引國際期刊《Frontiers in Nutrition》解答「日常生活飲食習慣如何摧毀腎臟」。（AI生成圖片）

攝入過多超加工食物 患腎臟病風險比正常人高18%

三軍總醫院腎臟科兼主治醫師洪永祥在Facebook粉絲專頁指出，腎臟健康與日常生活飲食息息相關，不少患病的台灣人都是因為日常三餐攝入過多加工食品，但若減少攝取3個月後，其血糖，血脂，血壓，尿酸，腎功能和蛋白尿都有大幅改善。

超加工食品對身體的4大危害

洪永祥指出超加工食品對腎臟最大的問題在於高鹽分，高鹽分會提高血壓，高血壓正是腎臟病發生與惡化的最大危險因子之一。其次是添加的無機磷，無機磷在腸道的吸收率極高，會造成腎臟損害與血管鈣化；還有就是低品質營養食品，易導致肥胖、糖尿病等問題，引發腎臟病；最後是人工添加物，會對人體腎臟造成直接或者間接的毒害。

腎臟科醫師洪永祥指出台灣人常吃的10大超加工食物

第一種：即食麵

即食麵調味包的鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作調味或防腐劑，頻繁食用會給腎臟帶來很大的負擔。

即食麵調味包的鈉含量極高，不宜頻繁食用。（AI生成圖片）

第二種：加工肉類

香腸、火腿、熱狗等食物為了防腐與保色會添加亞硝酸鹽，會導致鈉含量與添加磷過高。

香腸、火腿、熱狗等食物含亞硝酸鹽，其鈉含量與添加磷過高。（AI生成圖片）

第三種：手搖飲與含糖飲料

手搖飲與含糖飲料可謂是年輕人最喜歡的東西之一，但其中的糖分會增加糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。

手搖飲與含糖飲料中的糖分會增加糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。（AI生成圖片）

第四種：薯片與餅乾零食

鹽分驚人，熱量高，毫無纖維與營養，不建議長期食用。

薯片與餅乾零食鹽分高、熱量高，不宜食用過多。（AI生成圖片）

第五種：罐頭食品

鹽分高，部分產品含有磷酸鹽，加工食品中的磷是腎病患者的重要隱患。

罐頭食品鹽分高，部分產品還含有磷酸鹽。（AI生成圖片）

第六種：快餐與炸物

油炸物高脂、重鹹調味，與腎臟功能下降密切相關。

油炸物高油高鹽易傷腎。（AI生成圖片）

第七種：加工乳製品與奶精飲料

早餐店的奶茶，調味乳和三合一咖啡添加了奶精、糖漿或其他加工乳成分，都屬於超加工食品。

奶茶、調味乳和三合一咖啡都屬於超加工食品。（AI生成圖片）

第八種：調味粉與即溶湯包

很多家庭煮湯時喜歡放「湯包」，其實，調味粉與高湯包含有高鈉與添加劑，大大增加腎臟負擔。

調味粉與高湯包含有高鈉與添加劑。（AI生成圖片）

第九種：工廠製蛋糕與糕點

大量糖分，奶油與氫化脂肪誘發肥胖，不僅傷心傷血管，還間接影響腎臟功能。

蛋糕裡的大量糖分，奶油與氫化脂肪誘發肥胖。（AI生成圖片）

第十種：人工甜味飲料或「低糖」飲品

有的網民認為「無糖」或「低糖」飲品比較健康，但實際上這些飲品仍屬於超加工食品，長期食用會對腎臟構成風險。

人工甜味飲料或「低糖」飲品仍屬於超加工食品。（AI生成圖片）

洪醫師列舉的這10種食品，幾乎日日都出現在台灣人的生活中，腎臟的老化與病變往往就是藏在日常的生活飲食中。從即食麵等貪方便的快餐到甜甜美味的餅乾蛋糕，每一樣東西都在加速腎臟的老化，無不在提醒網民盡量遠離，腎友們要盡快戒掉。