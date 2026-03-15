只吃烚菜血脂仍超標？婦人飲食習慣藏真相　營養師教3大招降血脂

以為少吃肥肉及炸物就能降低血脂？原來這觀念存在謬誤！台灣有位55歲婦人為了養生，平日3餐吃得清淡，幾乎只吃燙青菜，肉也吃得很少，但進行體檢時「三酸甘油酯」（人體內常見的脂肪類型，血脂的一部分）還是超標。營養師細問飲食習慣，才發現驚人真相，「妳以為沒吃油，其實身體正在拼命自己『製油』啊！」。



台灣有位55歲婦人為了養生，平日3餐吃得清淡，幾乎只吃燙青菜，肉也吃得很少，但進行體檢時「三酸甘油酯」還是超標。（AI生成圖片）

台灣營養師邱世昕於facebook專頁發文分享個案，該名55歲婦人拿着健檢報告，眉頭深鎖地問他：「我都不敢吃肥肉跟炸雞，為什麼健檢報告出來，我的三酸甘油酯還是高到嚇死人？」

婦人只吃烚菜血脂仍超標 飲食習慣藏真相

邱世昕細問飲食習慣才發現真相，原來婦人雖然不吃油，但早上習慣吃1塊蔥花麵包、每天下午切1大盤水果當點心、偶爾下午會跟同事訂1杯微糖手搖飲。

邱世昕表示，當吃下過多的麵包、糕點、手搖飲，身體若消耗不掉過多的糖分，肝臟就會將這些多餘的能量轉化成「三酸甘油酯」儲存起來。（Unsplash圖片）

三酸甘油酯過高的原因是？

邱世昕指出，很多人誤以為「三酸甘油酯」太高，是因吃太多「油」，但其實真正讓「三酸甘油酯」狂飆的兇手，往往是「精緻糖」和「過量的碳水化合物」。

邱世昕表示，當吃下過多的麵包、糕點、手搖飲、糖份多的水果，身體若消耗不掉過多的糖分，肝臟就會將這些多餘的能量轉化成「三酸甘油酯」儲存起來。

邱世昕指出，雖然水果很健康，但每天份量最多是兩個拳頭的大小，千萬不要當正餐吃到飽。（Unsplash圖片）

有什麼方法可以降血脂？

若想降血脂，就要改變飲食習慣，邱世昕教授了3招小撇步。第一招，「控制水果份量」，雖然水果很健康，但每天份量最多是兩個拳頭的大小，千萬不要當正餐吃到飽。

第二招，「小心隱形糖」，應少吃精緻澱粉，如白麵包、白麵條，改吃糙米、地瓜（番薯）等有飽足感的原型澱粉。

第三招，「蛋白質要吃夠」，每餐一定要有一掌心的肉、魚或豆腐，這樣才能穩住血糖，不讓多餘的糖分變成脂肪。

（facebook專頁「營養師教練-世昕」）