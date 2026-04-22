男童搣人掟玩具被制止　父母竟欲打人報警　網民斥：唔識教唔好生

自己兒子犯錯，還惡人先告狀？有港媽於網上發文表示，與老公帶同年幼女兒去書店玩耍時，遇到1名男童捏她女兒的手，又將有尖頭的玩具擲向女兒，她站起來保護女兒，男童爸爸以為她想打人，於是手指指回懟，幸當時有數名不認識的男家長立即衝出來護着她，「叫個男人唔好蝦女人」，男童媽媽不滿報警，「話我想打佢個仔」，最終警察到場將案件列普通糾紛處理。



網民紛紛批評男童父母，「個男童冇家教因為全家人都係咁」、「佢個仔啲脾氣係咪遺傳佢阿爸阿媽㗎」，又讚賞見義勇為的男家長，「嗰幾個爸爸真男人」、「香港男人呢啲情況真係好好㗎，會企出嚟幫手，路見不平，尤其睇唔過眼男人蝦女人」。



有港媽於網上發文表示，與老公帶同年幼女兒去書店玩耍時，遇到1名男童捏她女兒的手，又將有尖頭的玩具擲向女兒，她站起來保護女兒，隨後與男童父母發生糾紛。（Threads@shirley_tooo）

「爭啲俾男人打。」該港媽於Threads發文講述事件，她與老公帶同年幼女兒去書店玩耍時，遇到1名男童「用手搣我個女隻手，然後仲用嗰啲好尖嘅玩具掟阿女心口」，之後男童「仲打埋佢阿媽，跟住仲喺度發爛渣踢嘢」，由於情況開始失控，她開聲制止「你唔好再掟嘢啦！」，並站起身隔開男童與女兒。

男童搣人掟玩具 港媽開聲制止：唔好再掟嘢

港媽指出，男童爸爸以為她想打人，「即刻好似想打我咁，手指指，指住我額頭」，在場有不少人「都話佢哋唔啱，叫佢哋走」，而老公就抱着女兒安慰中，亦「叫個男人唔好手指指」。

男童媽媽（藍白直紋襯衫女）與他人爭論。（Threads@shirley_tooo）

男童父竟欲打人 母報警反指港媽想動手

港媽隨後再站起身，「我驚個男人打我老公，跟住個男人好似又想打我」，當刻在場有數名不認識的男家長立即衝出來護着她，「隔住我同嗰個男人，嗰啲爸爸就叫個男人唔好蝦女人」。

港媽感激獲他人幫助：香港人係有愛

港媽續說，男童媽媽不滿報警，「話我想打佢個仔」，兩名幫她的男家長就「一直留喺度等警察嚟」，她感激道「人間有愛，香港人係有愛！香港男人見到女人有困難真係會幫，感謝」。她又事後檢討自己，「可能唔好企起身隔住好啲，我緊係唔會打小朋友！真係只係想擋住佢哋」。

男童媽媽（藍白直紋襯衫女）與他人爭論。（Threads@shirley_tooo）

網民批男童父母：唔識教就唔好生

有在場目擊事件的網民留言指出，「在場，個小朋友發癲時個老竇係冇出過聲，由佢癲，媽媽擋住自己個女佢就即刻出聲鬧人，所以點解佢個仔會咁，教都唔教，淨係識怪人，你唔教就等其他人教㗎啦」。

其他網民也批評男童父母，「唔識教就唔好生個細路出嚟累人累物，累埋佢」、「佢父母唔教佢，到時出到嚟讀書，大個出嚟做嘢，社會自然會有人教育佢。生仔真係要考牌，言傳身教，個男仔點解會咁睇佢父母就明」。

男童媽媽（藍白直紋襯衫女）與他人爭論。（Threads@shirley_tooo）

網民感激：好彩有啲爸爸肯幫手做證人

有網民感激助人的男家長，「最憎呢啲潑婦，香港人係表面冷漠，但遇到事會出嚟幫手嘅」、「佢呢啲叫做惡人先告狀！亦好彩有啲爸爸肯幫手做證人」、「嗰2個爸爸真係好人，好彩佢哋幫手，仲特登留低等警察，我成日都覺得香港男人好多都好好」。

網民又指出，店舖閉路電視畫面是糾紛證據，「舖頭有cctv嘅報警可以睇返，撩人者賤，而且係佢哋小朋友唔啱先㗎喎，點可以亂咁打人，個細路老竇擺明恰女人啦，好在嗰幾個爸爸出手，人間有愛」。

最終警察到場將案件列普通糾紛處理。（Threads@shirley_tooo）

網民安慰港媽：千祈唔好怪自己做錯

有網民安慰港媽，「千祈唔好怪自己做錯，你保護個女係啱，如果係我，由佢搣我個女隻手嗰下我已經會出聲話佢，再掂到我個女我唔會忍」。

有網民就建議，「下次都係抱起個囡後，一起離開現場，去另外1個地方慢慢哄個囡，同佢哋講同鬧都無謂，人哋個仔都唔理同做出呢啲行為，唔會即時去處理佢個仔的問題，大概都會知道佢屋企本身係點」。

（Threads@shirley_tooo）