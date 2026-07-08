18歲男生確診大腸癌三期！排便帶血以為痔瘡　醫師揭2大求救訊號

大腸癌不再是「老人病」，近年早已出現年輕化趨勢！台灣胃腸肝膽科醫生從2026年最新臨床數據指出，由於大腸癌的年輕患者忽視身體症狀，包括以為大便有血是痔瘡問題，所以從出現不適到確診大腸癌，平均比長輩足足延遲了128天，臨床上甚至曾有18歲男生確診大腸癌三期的個案，故呼籲大眾留意大腸癌2大求救訊號。



便血、腹痛這些不起眼的小問題，有可能是大腸癌發出的早期訊號。（AI生成圖片）

大腸癌逐漸年輕化

台灣胃腸肝膽科醫師舒敬軒在Facebook上發文表示，從2026年最新的臨床數據來看，年輕人從身體不適到確診大腸癌平均比長輩延遲了128天，這段時間往往是病情發展的關鍵，而大腸癌的發病人群逐漸年輕化，臨床甚至曾有1名18歲男生確診大腸癌三期，該名高中生出現便血後以為是「火氣大」或痔瘡，結果卻是罹癌。

如持續出現腹痛，醫生建議要安排照大腸鏡，以排除是否有結構性的病變。（AI生成圖片）

醫師：2大症狀不容忽視

舒敬軒醫師指出，癌細胞作怪不分年齡，當你對身體出現輕微不適卻習以為常時，癌細胞可能正在腸道內加速擴散，當中2大症狀不容忽視：

1.便血

許多年輕人發現排便帶血後的第一反應是以為患痔瘡。痔瘡確實會便血，但大腸癌也會，如果便血的情況持續超過2周，那可能是身體在發出求救訊號。

2.腹痛

腹部經常因為不明原因感到持續悶痛，即使到醫院進行常規檢查都顯示正常，但腹痛還是持續出現，建議要安排照大腸鏡，以排除是否有結構性的病變。

當你對身體輕微不適習以為常時，癌細胞可能正在腸道內加速擴張。（Facebook 舒敬軒醫師）

香港致死癌症位列第二

香港政府癌症網上資源中心指出，大腸癌是香港位列第三的常見癌症，在致死癌症中位列第二，其中2024年就導致2,322人死亡，佔癌症患者死亡總數15.4%。

研究指出只要發現及時並接受治療，很多個案都是有機會根治的，整體患者的5年相對存活率為58.2%，其中第一期及第二期患者的5年相對存活率甚高，分別為95.7%及87.3%，第三期下降至68.7%，而第四期則再下降至9.3%。

香港特別行政區衛生署梳理了預防大腸癌的6大小貼士。（AI生成圖片）

預防大腸癌6大小貼士

除了對身體發出的信號，在日常生活中也許注意防範，香港特別行政區衛生署梳理了預防大腸癌的6大小貼士。

1）多吃高纖維食物，例：豆類、水果、蔬菜

2）少吃紅肉和加工食品

運動可以增進心肺、肌肉和骨骼健康，以及減少患上癌症風險。（AI生成圖片）

3）多做運動

4）控制體重

5）少飲酒

酒精已被世界衞生組織的國際癌症研究機構列為第一類致癌物質。（AI生成圖片）

6）少吸煙

（綜合）

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沒有任何不良嗜好，身體突然發黃，那就要小心了！台灣有胰臟醫生在社交平台分享個案，指1名60歲婦人不吸煙不喝酒也沒有任何慢性疾病，惟1個月前開始覺得小便的顏色像紅茶，而且胃口也不太好，吃一點東西就覺得飽了；該病人1個月內瘦了5公斤，但身體沒有任何疼痛感，直到眼白和皮膚變黃，發覺到不對勁後去醫院檢查，最終確診患上魔王級別癌症「胰臟癌」。



病人接受超聲波以及電腦掃描，顯示胰臟頭部的腫瘤達4公分。（Facebook@林相宏醫師）

不可忽視黃疸症狀

台灣胰臟醫師林相宏在facebook專頁發文，提醒網民不要等到黃疸才來看診，而該名女病人以為身體沒問題，直到眼白和皮膚都發黃後，家人察覺到不對勁才到醫院抽血檢查，結果黃疸跟肝指數都是正常的10倍以上，接受超聲波以及電腦掃描後，顯示胰臟頭部的腫瘤達4公分，外科仍在評估是否適合做手術。

女病人以為身體沒問題，直到眼白和皮膚都發黃後，家人察覺到不對勁才到醫院檢查，結果黃疸跟肝指數都是正常的10倍以上。（AI生成圖片）

全文：身發黃、無痛感、小便像茶！女子確診胰臟癌 醫生教3招自查黃疸