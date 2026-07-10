8歲童患痛風！痛風低齡化家長憂心　醫生：與3大不良生活習慣有關

近年痛風（Gout）等代謝疾病已不再局限於中老年人，最新臨床數據顯示，這種代謝性疾病正高速向年輕群體蔓延，成為現代都市人不可忽視的健康隱患。醫療專家團隊指出，高尿酸血症的發病率趨於年輕化，與3大不良生活習慣有關，包括高嘌呤高糖飲食、長期熬夜等生活方式失調及缺乏運動等，家長更可能把兒童身體疼痛等警示當作「成長痛」，呼籲要小心留意孩子的身體變化，並及早糾正飲食與生活習慣。



痛風已逐漸年輕化，8歲學童成痛風患者。（AI生成圖片）

痛風低齡化：8歲學童成患者

高尿酸血症（血中尿酸值大於7.0mg/dL）是導致痛風的最重要因素，男性大於420µmol/L（約7.0mg/dL）；女性大於360 µmol/L（約6.0mg/dL）即屬患者。根據醫療監測數據指出，高尿酸血症的發病率正逐漸年輕化，過去痛風多發於40至60歲的男性，而如今內地18至29歲的青年男性的患病率已高達32.3%，而北京兒童醫院更曾接獲年僅8歲的臨床痛風病例。

正常兒童的血尿酸值應低於360µmol/L（約6.0mg/dL），一旦超標，尿酸鹽結晶會沉積在關節、腎臟及血管壁。北京清華大學附屬潞河醫院兒童營養代謝門診數據顯示：

•關節損害：尿酸結晶引發反覆紅腫劇痛，最細患者僅8歲，多集中在10至14歲青春期

•腎臟受損：約30%高尿酸兒童出現蛋白尿、血尿或腎小管功能異常

•長遠代謝風險：兒童期高尿酸者，成年後患上糖尿病、高血壓及高血脂的風險較常人增加3倍，血管提早硬化，心腦血管疾病機率大幅上升

對於發育中的兒童而言，這不僅會導致劇烈的關節疼痛，若長期忽視，更可能損害腎臟功能，甚至影響骨骼的正常發育，後果不容小覷。

飲食及生活習慣是關鍵

首都醫科大學附屬北京地壇醫院內分泌科主任李麗華團隊指出，高尿酸血症的發病率趨於年輕化，主要與以下3大因素息息相關：

1.高嘌呤高糖飲食習慣：現代年輕人喜愛火鍋、海鮮、動物內臟等高嘌呤（Purine）食物，加上頻繁攝取酒精及高果糖飲品，這些都會大幅加重體內的尿酸代謝負擔

兒童經常吃火鍋、海鮮、動物內臟等高嘌呤（Purine）食物，大幅加重體內的尿酸代謝負擔。（AI生成圖片）

2.生活方式失調：長期熬夜、久坐不動及缺乏規律運動的習慣，導致身體新陳代謝率下降，尿酸排泄機制受阻

兒童長期熬夜、久坐不動及缺乏規律運動都會導致高尿酸血症的發病（AI生成圖片）

3.代謝異常連鎖反應：生活方式傾向於靜態，導致肥胖。肥胖兒童常合併胰島素抵抗，抑制尿酸排泄。30%高尿酸兒童同時存在血脂異常或脂肪肝等代謝異常。

3大不良生活習慣令痛風更容易「盯上」年輕族群。（AI生成圖片）

常見謬誤澄清：

❌「孩子腳痛是生長痛，大個自然好」

✅生長痛常見於夜間、可自行緩解；痛風痛伴紅腫且持續加重

❌「戒海鮮就夠」

✅果糖（含糖飲料、果汁及調味醬）比海鮮更危險，必須戒絕含糖飲品

❌「小孩代謝快，尿酸高不用理」

✅不理會會導致腎功能不可逆損害，成年後慢性病風險倍增

家長防護指南：守護兒童健康的3大建議

面對痛風低齡化的風險，李麗華團隊呼籲家長應主動介入，及早糾正孩子的飲食與生活習慣：

1.改變飲水習慣：強調飲用白開水的重要性，嚴格限制含糖飲料（如碳酸飲料、奶茶等）及人工果汁的攝取量。充足的水分有助於促進尿酸排泄

兒童多喝水有助於促進尿酸排泄。（AI生成圖片）

2.均衡調整餐單：盡量減少外賣加工食物（如火腿、香腸等）及油炸食品（如薯片、炸雞塊等），多攝取新鮮蔬菜與低嘌呤蛋白質。若家族有痛風病史，更應在飲食上提前防範

3.定期健康檢查：家長應關注兒童的體重變化，如有肥胖問題，建議定期進行血尿酸水平檢測。若孩子反映「膝蓋痛」、「腳趾關節紅腫」，切勿輕視為單純的「生長痛」，應及時就醫檢查

家長需要控制兒童的飲食，多攝取健康食品，才能遠離代謝病。（AI生成圖片）

兒童痛風並非遙不可及的新聞故事，而是潛伏在每1杯甜飲、每1餐濃湯、每1個久坐午後的隱形炸彈。家長只需做好「管住口、邁開腿、定期驗」3件事，就能讓子女遠離代謝病的終身纏繞。

（來源：北京市衛生健康委員會）