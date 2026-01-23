台灣遊客無視白廟「禁停留令」違規拍照　奈何橋上與泰國人打群架

泰國清萊府（Chiang Rai）知名觀光景點「白廟」（龍昆寺）近日爆發肢體衝突事件。一群台灣遊客與泰國當地遊客，疑似因在著名的「奈何橋」上拍照停留過久阻擋動線，雙方爆發口角大打出手，鬧進警局。整段過程被旁觀民眾拍下，並在網路上瘋傳，引起熱議。



「奈何橋」拍美照擋人 台泰旅客上演全武行

據《泰國日報》報導，這起事件發生在1月15下午，當時該台灣旅客行經白廟通往主殿的「輪迴橋」（奈何橋）時，疑似想在橋上留影，無視廟方「禁止停留拍照」的規定，影響他人動線。後方泰國遊客上前理論，但因語言隔閡，最終爭執不休，雙方理智斷線，演變成肢體衝突，讓圍觀民眾全傻眼。

日前，有台灣遊客在泰國白廟的「輪迴橋」上與當地遊客爆發肢體衝突。（YouTube@thairathnews）

雙方群架驚險畫面曝光 引周邊遊客傻眼圍觀：

衝突發生後，寺廟保全人員迅速介入制止，並將雙方當事人帶回清萊警局處理。當地警方透露，經調解，雙方火氣漸消，承認是誤會一場，沒有造成嚴重傷害意圖。在警方見證下，雙方握手言和，同意互相賠償損失並繳納相關罰款，互相道歉後各自離去，未讓案件進一步擴大。

目睹事發經過的54歲商家老闆表示，在佛門聖地發生鬥毆極不恰當。他認為，當天下午炎熱，加上橋下設計正是模擬「地獄」景象，若遊客定力不足，很容易煩躁上火，他也呼籲泰國人作為地主應保持冷靜微笑，維護觀光形象。

廟方對此則回應，奈何橋周邊設有多種語言的告示牌，明確告知遊客：「為了安全請勿停留。」此次衝突純屬單一事件，不影響白廟的正常開放與旅遊氛圍，但也再次呼籲遊客務必遵守參觀規則，共同維護景點秩序。

+ 7

