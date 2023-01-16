女子車站抽煙兼辱罵乘客　站椅子囂張向警察叫陣　被制伏即喊救命

山西運城一名女子14日在車站的候車廳內抽煙，不聽旁邊乘客的勸告，辱罵勸告的乘客，還站到椅子上面抽煙，甚至公然挑釁來制止的警察。警察勸告無效後，最後強行將女子拉走，一旁的圍觀者見狀馬上鼓掌喝采。



根據《九派新聞》報道，事發當天，多輛列車晚點，車站內滯留了大量乘客，一名女子突然在座位上拿煙出來抽，被周圍的人勸告後不但不聽，反而還亂罵人。

從圍觀乘客拍攝的影片中可以看見，女子正站在椅子上抽煙，態度非常囂張，不斷辱罵一旁試圖勸阻的其他乘客：「長得不好看，有事兒衝我說！」「天塌下來我一個人擔著！」「都別說話，做好！」

無厘頭高呼「百善孝為先」挑釁警察 點擊放大瀏覽當時情況：

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警察獲報案之後，也到場制止女子，「請你配合我們的工作，下來。」不料，女子完全不理會，還公然挑釁警察，「百善孝為先？懂不懂？」「給你面子，我就沒面子了！」「請你配合我！」

見女子越來越誇張，警方終於不忍了，5名警察一起上前將女子拉下椅子，當場帶離現場。見到女子被帶走，旁邊圍觀的乘客紛紛鼓掌，大呼痛快。

目擊者也透露，女子被警察抓走的時候好像突然變了一個人，一直喊救命，先前的囂張完全不見了，但根本沒人想同情她，大家都在鼓掌。

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