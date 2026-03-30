台棒球場49歲男觀眾掌摑職員致濺血惹公憤　遭網友起底公司急炒人

台南亞太成棒主球場29日爆發觀眾暴力事件持續延燒！一名49歲蔣姓男子因不滿場內管制，當場掌摑20歲工讀生（兼職學生），引發公憤。事後身分遭起底為地產代理公司「儲備經理」，其任職公司30日凌晨火速宣布開除，強調對暴力「零容忍」，事件也同步進入司法程序。



警方調查指出，蔣男當晚因離場人流管制與場館工讀生發生口角，情緒失控下當場出手，掌摑對方左臉，造成受傷。警方獲報後到場處理，並將蔣男帶回派出所，全案依傷害罪嫌送辦。

台南亞太成棒主球場，49歲蔣男當晚因離場動線管制與場館工讀生發生口角。情緒失控下當場出手掌摑。（截取自Threads@huhu_artnhandmade）

該男子情緒失控下當場出手掌摑：

據了解，當時工讀生依規定執行走道管制，上前勸導蔣男返回座位，未料對方拒絕配合並動手攻擊。現場球迷指出，受害工讀生一度「嘴巴流血」，事後已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並完成報案及提告程序。

中華職棒聯盟隨即發出聲明，對暴力行為採取「零容忍」態度，除協助被害人後續法律行動外，也將蔣男列入球場黑名單，未來禁止入場觀賽。聯盟會長蔡其昌也親自表態「一定提告」，展現強硬立場。

台南亞太成棒主球場掌摑男子，其任職公司火速宣布開除，強調對暴力「零容忍」。（截取自Facebook@幸福家不動產）

事件曝光後，蔣男身分遭網友起底，其任職地產代理公司也在第一時間發聲明，宣布即刻終止聘僱關係，並重申公司重視理性與守法，對任何形式暴力行為絕不容忍。稍早公司再次發文，宣布今日下午2時將召開說明會，並且向社會大眾致上最深歉意。

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