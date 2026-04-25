天若有情？女子花園道天橋石壆邊行走　交通警護送：快點走下去！

行車天橋石壆邊並非行人路！近日網上流傳影片，1名女子於中環花園道行車天橋石壆邊往金鐘方向行走，1名交通警駛經立即停車，用普通話提醒女子「快點走下去！這是馬路！」，隨後慢慢護送女子下天橋。



不少網民隨即想起經典港產片《天若有情》Jojo（吳倩蓮飾）穿着婚紗，在紅棉道天橋上赤腳狂奔的一幕，笑言「天若有情2026」、「交警鐵馬就係華Dee」、「肯定昨晚睇完天若有情，就學Jojo喺度跑落去」。



近日網上流傳影片，1名女子於中環花園道行車天橋石壆邊往金鐘方向行走，1名交通警駛經立即停車，用普通話提醒女子「快點走下去！這是馬路！」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」分享該段影片，1名穿白色上衣、粉紅色長裙的女子竟然於中環花園道行車天橋石壆邊行走，1名交通警駛經截停女子，提醒石壆邊並非行人路，用普通話說「這裏可以嗎？太危險了吧！快點走下去！這是馬路！」。

女子花園道天橋石壆邊行走 交通警：快點走下去！

女子表情十分淡定，繼續按原步速往下走，而交通警擔心女子在馬路行走會發生意外，於是慢速駕駛護送。

後方多輛車被迫停下。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

1名交通警駛經截停女子，提醒石壆邊並非行人路，用普通話說「這裏可以嗎？太危險了吧！快點走下去！這是馬路！」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

交通警擔心女子在馬路行走會發生意外，於是慢速駕駛護送。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

交通警擔心女子在馬路行走會發生意外，於是慢速駕駛護送。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民認同交通警做法：喺隔籬傍住佢已經夠

網民紛紛批評女子，「有乜理由可以行上天橋！」、「就算你外地人唔熟都知係公路啦？」，揶揄「行得非常自然，令我覺得行車天橋係可以人行」，又指出「問題是她如何可以行上天橋？從哪兒開始呢？」、「特別係呢幾年，在香港揸車要打醒200分精神，高速行車馬路都居然可以有人行嘅！只要有路就行，話之你係行人路定行車馬路」。

有網民表示，「辛苦晒阿sir」，認為交通警做法正確，「呢個環境，梗係叫佢快啲行落去，唔通叫佢坐車尾定call車嚟接佢上車落番去，喺隔籬傍住佢已經夠，但最緊要落到去一定要票控條女」。

不少網民想起經典港產片《天若有情》Jojo（吳倩蓮飾）穿着婚紗，在紅棉道天橋上赤腳狂奔的一幕，笑言「交警鐵馬就係華Dee」。（《天若有情》電影截圖）

在行車天橋行走有什麼刑罰？

花園道部分路段為行車天橋，行人和單車不能進入該路段。根據香港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》39條「行人的責任」，任何人不可不遵從第124、125、126、137或159號圖形所示類型交通標誌所顯示的規定。

而第126號圖形交通標示「禁止行人、騎單車者進入」，代表禁止單車、三輪車、行人及徒步操作或控制的車輛越過該標誌。任何人無合理辯解而違反第39條的規定，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000港元）。

第126號圖形交通標示「禁止行人、騎單車者進入」，代表禁止單車、三輪車、行人及徒步操作或控制的車輛越過該標誌。（「電子版香港法例」網頁截圖）

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）