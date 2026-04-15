【過馬路罰款／橫過馬路法例／亂過馬路／過馬路守則】過馬路要遵守規則，否則會被罰款2,000元。本港多個Facebook群組流傳影片，上水彩園路有大叔與阿伯拖着兩大個行李篋，大搖大擺慢慢橫過行車路走往上水港鐵站方向，卻沒想到原來全程被警員目擊「斷正」，反應錯愕。拍攝者揶揄「抵X死」。



影片引來網民熱議，批評阿叔阿伯亂過馬路危險及離譜，又讚揚警員「做得好」，「亂過馬路，仲要大X晒咁」、「呢個位真係好危險的」、「一炮雙響」、「支持警察，嚴正執法」。不過亦有網民認為應改善道路設計，「點解無斑馬線或燈位给市民可行的，老人家上落天橋不方便」。



上水彩園路有大叔與阿伯拖着兩大個行李篋，大搖大擺慢慢橫過行車路走往上水港鐵站方向，被警員截停。（Facebook影片截圖）

馬路如虎口，不應亂過馬路。本港多個Facebook流傳「彩園路上水站阿叔阿伯亂過馬路」影片，指4月13日上11時許，有大叔及老伯「有天橋唔行」，一同橫過馬路時被警察截停罰款。

影片直擊！上水拖篋阿叔阿伯大搖大擺亂過馬路

影片長21秒，見到有1名大叔拖着兩大個行李箱，從畫面左邊巴士站出發橫過行車路，後面有1名阿伯跟隨。2人慢慢走過行車路往港鐵上水站方向前進，其間有車輛在旁邊經過，相當驚險。

2人慢慢走過行車路往港鐵上水站方向前進，其間有車輛在旁邊經過，相當驚險。（Facebook影片截圖）

2人慢慢走過行車路往港鐵上水站方向前進，其間有車輛在旁邊經過，相當驚險。（Facebook影片截圖）

被警員全程目擊「斷正」截停

十多秒後，2人終於到達「對岸」的士站，大叔改變腳步似乎想衝上的士，沒想到這時有警員從行人路衝出截停他，大叔才發現原來其亂過馬路行為一直被警員目擊，在警員帶領下返回旁邊行人路。

2人到達「終點」時，有警員從行人路衝出截停他們。（Facebook影片截圖）

2人到達「終點」時，有警員從行人路衝出截停他們。（Facebook影片截圖）

2人到達「終點」時，有警員從行人路衝出截停他們。（Facebook影片截圖）

網民批阿叔阿伯離譜：呢個位真係好危險

不少網民看過影片批評阿叔阿伯亂過馬路危險及離譜，「亂過馬路，仲要大X晒咁」、「仲大搖大擺咁行？」、「罰啦，罰啦，唔罰唔心息㗎」、「呢個位真係好危險的」、「變成因快得慢」、「抵死，有天橋唔行」、「大地任我行？」、「一箭雙鵰」、「支持警察，嚴正執法」。

網民倡改善道路設計掀爭議

然而亦有網民認為應改善涉事路段設計，方便行人及長者，「上水巴士站面對火車站，因為沒有任何形式的斑馬綫，過對面就只能上天橋，確實不太方便，所以，許多人便橫過馬路」、「設計有問題，一條雙線雙程嘅道路，都要行人迂迴曲折咁繞道去讓路畀尊貴嘅汽車」、「點解無斑馬線或燈位给市民可行的，老人家上落天橋不方便」，惟有網民反駁，「唔方便唔係犯法嘅理由」。

過馬路守則！亂過馬路可罰款2,000元

根據運輸署網頁，「不得在以『之』字線標示的控制區範圍內過馬路，應從『斑馬線』橫過」、「不得在『綠色人像』過路處兩旁15米內過馬路。你應該在『綠色人像』燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過」、「不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過」。

不得在以「之」字線標示的控制區範圍內過馬路，應從「斑馬線」橫過。（運輸署網頁）

不得在「綠色人像」過路處兩旁15米內過馬路。應該在「綠色人像」燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過。（運輸署網頁）

不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過。（運輸署網頁）

根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。