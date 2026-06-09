日本耶和華見證人女信徒「不輸血」遭拒診　控醫院歧視索¥330萬

日本滋賀縣1名宗教團體「耶和華見證人」（Jehovah's Witnesses）的女性信徒，就診時表明因宗教信仰要堅持「不輸血」的原則，遭滋賀醫科大學附屬醫院拒絕施手術治療白其內障。女子認為醫院涉嫌宗教歧視，侵犯了憲法規定的基本人權，導致她遭受精神創傷，對院方提出訴訟，索償330萬日圓（約16萬港元）。醫院則堅持立場，表明必要時會向患者強制實施輸血治療。案件引起日本社會對於「醫療拒絕權」與「宗教自由」界限的激烈討論。



女子信仰「耶和華見證人」，因此在任何情況下均不接受輸血。（AI生成圖片）

「耶和華見證人」教徒受診時堅持「不輸血」原則 醫院拒絕收治

事發於2024年1月，該名日本女子在滋賀縣一家眼科診所被診斷出需要進行白內障手術，隨後她前往滋賀醫科大學附屬醫院就診，其間表示因信仰「耶和華見證人」，嚴守「血即生命」及「禁戒血」的教義，因此在任何情況下均不接受輸血。院方醫生在得知其信徒身份和要求後，隨即以「無法接受耶和華見證人病人」為由拒絕為女子治療。

滋賀醫科大學附屬醫院得知女子身份和要求後拒絕收治。（AI生成圖片）

女子律師：醫院拒絕治療是歧視行為

女子隨後轉往另1間醫院求診，最終在毋須輸血的情況下順利完成手術，其後決定對滋賀醫科大學附屬醫院提告。女子在訴狀中表示，白內障手術通常出血量極少，風險極低，醫院有義務尊重患者的自主決定權並提供適當的治療，不應該沒有正當理由就拒絕治療，導致其精神受創。該女子的律師表示，醫院此舉違反了公立醫院的義務，從醫學角度來看，醫院應該允許她接受符合其宗教信仰的治療，拒絕治療是歧視行為，侵犯了憲法規定的基本人權。

女子信仰「耶和華見證人」，因此在任何情況下均不接受輸血。（AI生成圖片）

院方堅稱「生命至上」：必要時將強制輸血

針對指控，滋賀醫科大學附屬醫院在其官方網站上發表聲明，強調院方方針是：若醫生認為輸血對維持生命屬必要，醫院將會為患者提供輸血，即使患者因宗教理由拒絕。

滋賀醫科大學附屬醫院在其網站上聲明：「在緊急情況下，我們會進行輸血」。（滋賀醫科大學附屬醫院官網資料截圖）

「耶和華見證人」教義與醫療責任產生衝突時仍存爭議

事實上，「耶和華見證人」群體在醫療上普遍追求「無血手術」，隨着醫療技術進步，許多醫院已能通過自體輸血或止血劑完成複雜手術，但當宗教教義與醫療責任產生衝突時，法律界線仍存爭議，目前大津地方法院已受理此案。