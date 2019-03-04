宗教理由堅持不食肉　英婦愛吃甜致早逝　專家：本可以避免的

英國國民保健署（NHS）心臟病專家馬爾霍特拉（Aseem Malhotra）最近接受訪問，談到關於其母安尼莎（Anisha Malhotra）的死因，他表示，媽媽平常吸收太多澱粉類碳水化合物、多糖、超級加工零食如餅乾和朱古力，以及吃太少肉類，這種飲食習慣導致她的體重超標，結果因過肥胖引起的疾病早逝，形容她的死亡是可以避免的；馬爾霍特拉希望大家能從其母死亡一事中明白，均衡飲食的重要性。

安尼莎是一位在英國曼徹斯特（Manchester）工作的全科醫生，她2018年因敗血病（Sepsis）和心臟病而去世，享年68歲。馬爾霍特拉憶述媽媽雖然一直是素食者，但酷愛甜食，因此而體重超標，她大約在40歲時患上高血壓，在2003年曾經腦出血。

後來安尼莎雖然康復過來，但肥胖依然令她備受骨關節炎（osteoarthritis）困擾，並導致其椎間盤突出（slipped discs）和脊椎嚴重退化，因而被迫退休。之後她雖然在飲食中注意吸取維生素B12和鐵質，但馬爾霍特拉認為，母親的身體缺乏蛋白質，致肌肉質量大大下降。在安尼莎死前6個月，她還一直遭到背痛折磨。

馬爾霍特拉的媽媽安尼莎在2018年因敗血病（Sepsis）和心臟病去世，享年68歲。（Twitter圖片）

無肉飲食有益健康？

馬爾霍特拉在其母死後稱：「我非常希望她過早而充滿痛苦的死亡是有價值的，讓我們能從中明白到這是可以避免的。她對信仰非常虔誠，不吃肉類，但她多澱粉和多糖的飲食習慣，最後還是損害了她的健康。」

馬爾霍特拉表示，其實沒有證據表明食用紅肉會導致壽命變短，也沒有證據顯示對人類健康來說無肉的飲食習慣是最好的；在奧地利更有研究指出，即使身高體重指數（BMI）再低和少飲酒，素食習慣與健康變差仍有關係，例如患癌、過敏和精神疾病的風險上升，以及增加對醫療保健的需求和令生活質素變差。

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素食者需好好計劃飲食習慣

馬爾霍特拉指出，人類需要進食不同種類的蛋白質，以獲得正確的氨基酸組合來製造和修復細胞。他認為許多素食者沒有好好計劃飲食習慣，「與大眾的認知不同，大部分素食者通常會在飲食中吸取足夠的蛋白質和鈣質。如果你沒有好好計劃飲食習慣，你可能會缺少一些重要的營養。」