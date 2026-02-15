空中MMA｜英航醉漢辱罵巴裔乘客　爆嚴重肢體衝突致急降　下場慘

英國廉價航空公司Jet2一架從土耳其安塔利亞飛往曼徹斯特的班機，在飛行途中爆發嚴重肢體衝突，迫使機長決定緊急降落比利時布魯塞爾。航空公司證實，兩名鬧事乘客已被警方帶離，並遭到終身禁止搭乘該航空公司班機的處分。



綜合外媒13日報導，Jet2航空公司發言人表示：「LS896航班因兩名乘客的惡劣行為而轉降布魯塞爾，他們在布魯塞爾被警方帶離後，班機繼續飛往曼徹斯特。」該公司強調，作為家庭友善航空公司，對於干擾性乘客行為採取零容忍政策，並將積極追討因轉降而產生的成本費用。

機上乘客拍攝的影片顯示，多名乘客在機艙走道上互毆，拳頭不斷揮舞，甚至有人被鎖喉。周圍乘客不斷尖叫、咒罵，並懇求其他人不要介入衝突。一名目擊者在網路上描述，這起事件讓許多乘客感到驚恐，原本應該是平順的旅程卻變成最令人痛苦的經歷之一。

該名醫療工作者目擊者透露，衝突源於一名坐在後方的男性乘客不斷發表種族歧視言論。他指出：

從航程初期開始，這名乘客就開始發表種族歧視言論，聲音小到其他人聽不清楚，但我們聽得很清楚。我們一開始選擇忽視，但情況不斷升級。

該目擊者強調，雖然該名乘客在飛行途中飲酒，但他完全清楚自己的行為，知道自己在說什麼。

情況在該名乘客無法購買香煙後急轉直下，他開始對機組人員表現出攻擊性態度。目擊者表示：

他變得好鬥、具威脅性，並公開對周圍的巴基斯坦乘客展現種族歧視。空服員反覆試圖安撫情況，但他持續保持敵意和攻擊性。

機上有兒童、年長乘客及有特殊需求的旅客，衝突一度演變成肢體暴力。目擊者回憶：「現場變得非常混亂，乘客們感到痛苦，人們都很害怕。」機長最終決定緊急降落布魯塞爾，讓警方登機逮捕鬧事者。班機在移除兩名乘客後從布魯塞爾起飛，於當地時間晚間10時許抵達曼徹斯特。

該名目擊者感謝其他乘客挺身對抗種族歧視，並讚揚Jet2機組人員以專業和勇氣處理這起動盪事件。他表示：「種族歧視仍然真實存在，有時是低聲細語的評論，有時是公開的攻擊。無論如何，它在我們的社會中都沒有立足之地。」

