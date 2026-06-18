美漁民捕獲罕見「雙色龍蝦」！完美中軸分開2色　將安置於水族館

美國麻省科德角海域早前有漁民捕獲1隻極罕見的「雙色美洲龍蝦」！該龍蝦的身體以完美的中軸線分間開2種顏色，外貌極具視覺衝擊力。該隻龍蝦已由當地海鮮公司捐予科學水族館，因為外貌出現天選之色，讓牠逃過淪為餐盤美食的命運。



美國有漁民於麻省科德角海域捕獲極罕見的「雙色美洲龍蝦」。（Facebook@Wellfleet Shellfish Company）

漁民意外捕獲 5,000萬分之一稀有體

該隻龍蝦於麻省科德角（Cape Cod）附近被捕獲，該名漁民於2026年4月16日出海作業時，意外撈獲這隻外型獨特的美洲龍蝦。其實早於2019年，美國緬因州海岸亦有漁民捕獲類似外貌的龍蝦。

麻省科德角（Cape Cod）附近漁民意外撈獲外型獨特的美洲龍蝦。（Facebook@Wellfleet Shellfish Company）

一般美洲龍蝦（American lobster）外觀多是斑駁深棕色，但這種罕見的雙色龍蝦，身體呈現半棕半橙的完美對稱雙色，屬極度罕見的基因變異個體。此類個體雖外觀特殊，但生理機能與一般龍蝦無異，並非病害或受污染導致。

據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）表示，當2枚受精但未產下的卵相互接觸時，就會發生分裂變色現象，其中1枚卵會吸收另1枚卵的基因，此現象令龍蝦擁有2套遺傳信息，並能夠在殼的2側以不同的方式儲存色素。

該機構指出「5,000萬隻龍蝦中大約只有1隻出現異色現象！」遠比藍色、橙色等變異龍蝦更為稀有。

雙色龍蝦暫養在海洋生物實驗室的暫養缸内。（Facebook@NOAA Fisheries Service）

緬因州新英格蘭大學海洋科學教授馬庫斯・弗雷德里希解釋，目前關於龍蝦體色異常的最佳估算數據來自漁業部門。但他同時指出「實際上沒有人真正追蹤這些異常情況。」

弗雷德里希與其他科學家指出，常見的估算數據如藍龍蝦出現率為百萬分之1或橙龍蝦為3,000萬分之1未必具有絕對統計學意義。

避過餐桌 化身水族館「教育大使」

負責處理漁獲的威爾弗利特海鮮公司（Wellfleet Shellfish Company）在Facebook表示，發現這隻龍蝦的特殊性後，決定不將其流入餐飲市場，而是捐予位於法爾茅斯的伍茲霍爾科學水族館（Woods Hole Science Aquarium）。

威爾弗利特海鮮公司呼籲保護海洋，並與所有人分享海洋的奇妙之處。（Facebook@Wellfleet Shellfish Company）

海鮮公司的女職員與雙色龍蝦合影。（Facebook@Wellfleet Shellfish Company）

由於該水族館正處於翻新施工階段，龍蝦暫時安置於美國國家海洋及大氣局（NOAA）位於伍茲霍爾（Woods Hole）的海洋生物實驗室的暫養缸內，待施工完成、水族館重新開放後，會正式公開該民眾參觀。

其他報道：小龍蝦不是龍蝦？專食垃圾？食完易肌肉痛？

食小龍蝦熱潮風靡內地，最近席捲香港，幾乎變成海鮮自助餐必食的一度菜。內地更有主打小龍蝦的餐廳，斥資數百萬元在香港開設分店，看中小龍蝦的潛力市場。內地卻瘋傳「小龍蝦是蟲子不是蝦」的文章，指小龍蝦都是生長在污水，專食垃圾，食完後容易患上「橫紋肌溶解症」。究竟真相如何呢？



小龍蝦熱潮風靡內地。（資料圖片）

小龍蝦原名「克氏原螯蝦」，原產地為美國東南部，與龍蝦同屬於分類學上的「十足目」。正確來說，小龍蝦是其中一種淡水蝦，並不是蟲。

小龍蝦專食垃圾？

小龍蝦是雜食動物，主要食物是水草、藻類、有機碎屑等。因為食性雜，生命力也強，可以在污染的水源生存。不過，餐廳供應的小龍蝦，理應是來自養殖場，都在清水長大，只因內地食物安全令人成疑，港人是否有信心享用呢？

早前內地有商家推出小龍蝦月餅。（網上圖片）

食小龍蝦可引致「橫紋肌溶解症」？

香港較曾有2名女子，在深圳進食小龍蝦後，患上「橫紋肌溶解症」，背、胸、肩和大腿等部位都出現嚴重肌肉痛。衞生防護中心隨後解釋，「橫紋肌溶解症」，可引致腎臟受損和其他併發症，又估計該症是人體累積有關動物體內未知的耐熱毒素引致。

根據資料顯示，北歐、美國、巴西亞馬遜和中國等地，在1924年都曾發生由食用淡水魚和小龍蝦引致的「橫紋肌溶解症」爆發個案。一般肌肉痛的徵狀，都會在2至3日內減退。

香港較曾有2名女子，在深圳進食小龍蝦後，患上「橫紋肌溶解症」，背、胸、肩和大腿等部位都出現嚴重肌肉痛。（資料圖片）

衞生防護中心曾建議，市民進食小龍蝦時應注意以下事項：

烹飪前應清洗乾淨徹底煮熟向信譽良好的供應商，購買新鮮小龍蝦切勿食用來歷不明的或自行捕撈的野生小龍蝦不要食用小龍蝦的頭和內臟不應過量進食食用小龍蝦後，出現全身或局部肌肉酸痛等，應及早求醫

