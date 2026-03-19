小紅書瘋傳西貢活捉海鮮　即煮即食如免費放題　網民憂破壞生態

保護海岸生態環境，人人有責！內地社交平台小紅書最近瘋傳香港西貢離島可實現「免費海鮮放題」，遊人「趕海」活捉魚、螃蟹、海螺及蜆等海鮮，甚至有人即席烹煮享用，亦將西貢黃茅洲譽為「港版馬爾代夫」。惟在離島活捉海鮮有機會破壞海洋生態之餘，更有可能因進食受污染海鮮而引致中毒。



漁護署回覆《香港01》查詢時表示，橋咀洲、黃茅洲、東龍洲的海岸範圍並非郊野公園、海岸公園或海岸保護區。漁護署一直透過多管齊下的方式加強宣傳教育工作，包括學校講座、巡迴展覽、社交媒體宣傳，在郊遊地點設置宣傳海報及橫額等方式，提高市民保護環境的意識，呼籲訪客在進行水上活動及生態觀賞時，避免干預海洋生物及影響海洋生態，以提倡負責任的觀賞行為。



內地社交平台小紅書最近瘋傳香港西貢離島可實現「免費海鮮放題」，遊人「趕海」活捉魚、螃蟹、海螺及蜆等海鮮，甚至有人即席烹煮享用。（小紅書）

有網民早前於連登討論區發文，顯示小紅書平台上，部份內地遊客除自攜食物來港之餘，還會於西貢東龍洲（東龍島）及黃茅洲等離島釣魚、挖掘海鮮，甚至即場烹煮。

小紅書瘋傳西貢實現「免費海鮮放題」

網民紛紛擔心會破壞生態，「好快會食到個海冇晒魚」、「如果咁樣搞法，香港啲海灣應該5-10年就完全破壞晒」，又擔憂進食受污染海鮮會導致身體不適，「食到肚屙叫白車」。

小紅書見到有人於西貢黃茅洲活捉海螺。（小紅書）

綠色和平：塔門橋咀慘淪「挖掘天堂」

而「綠色和平」早前亦於facebook專頁發文表示，農曆新年期間（2月20至22日），塔門橋咀兩地慘淪「挖掘天堂」，大量遊人肆意挖掘海岸生物，包括螃蟹、海螺及蜆等，又活捉海參，破壞海岸生態，認為漁護署缺乏人手應對，導致「執法真空」。

「綠色和平」於facebook專頁發文表示，農曆新年期間（2月20至22日），塔門橋咀兩地慘淪「挖掘天堂」。（fb專頁「Greenpeace 綠色和平」圖片）

進食受污染海鮮會出現什麼症狀？

根據香港食物安全中心資料，雙貝類（扇貝、帶子、青口、蠔、蜆、蛤）屬於可引致貝類毒素中毒的高危食物，貝類毒素在受污染貝類的內臟含量較高。在本港，痲痺性貝類中毒是最常呈報的貝類毒素中毒類別，其次依序為神經性貝類中毒及下痢性貝類中毒，而扇貝是最常涉及的食品。

痳痺性貝類中毒與神經系统相關，可在進食貝類後數分鐘至數小時內出現，症狀包括：



1. 初期時，口部及四肢痳痺，刺痛，腸胃不適如嘔吐及肚瀉。症狀一般會在數小時至數日內完全消退

2. 嚴重者會出現吞嚥及發音困難，癱瘓及呼吸系統停頓的情況，甚至可能引致死亡

3. 現時並無解毒劑可消解痲痺性貝類毒素，因此對中毒者的療法均屬支援性質

食安中心警告，市民不應進食在可能受污染水域內捕獲的介貝類海產，並棄掉外殼不完整或發出異味的介貝類海產。

（小紅書／連登討論區／「綠色和平」facebook專頁／食物安全中心）