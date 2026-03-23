巴西塌橋十四死慘劇　十車墜河亡命影片曝光　家屬控零賠償惹公憤

巴西儒塞利諾庫比契克（Juscelino Kubitschek）大橋2024年12月下旬爆發坍塌意外，造成14死3人失蹤。



近日，一段記錄崩塌瞬間的影片被公開，橋面突然斷裂，汽車、機車反應不及，瞬間騰飛墜河，看得人膽戰心驚。

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行車紀錄器拍到10車騰飛瞬間

據巴西媒體《G1》報導，這段影片由一輛運載農藥的卡車內的監控攝像頭拍攝，清楚記錄了2024年12月22日下午2時50分（當地時間）大橋坍塌的驚險場面。該卡車隨後墜入托坎廷斯河（Tocantins River），並於2025年10月13日被打撈出水。

這輛卡車隸屬於Expresso Geração運輸公司，當時正運輸22,000公升的農藥。卡車的駕駛艙部分為Volvo FH 500型號，隨車沉入河中，直至事發近10個月後才完成打撈。根據該公司法律顧問梅莉莎·法奇內洛（Melissa Fachinello）的說法，這段影片的公開是對於受害者缺乏賠償和援助的無聲抗議。她指出，至今為止，國家基礎設施交通局（DNIT）尚未開始向受影響的漁民支付任何賠償金，而許多受害家庭仍未獲得應有的幫助。

垮塌致14死3失蹤賠償善後進度緩慢

DNIT在回應此事時表示，有關JK大橋坍塌的賠償問題已進入司法程序，目前共有多起訴訟正在審理中，涉及個人、公共機構（如檢察官辦公室）及非政府組織的訴訟請求。這些案件主要集中於物質損失、精神損害、利潤損失及可能的環境損害等方面。該機構還補充，聯邦法院正積極推動協商解決的行動，以期加快對受害家庭的賠償進程。然而，因涉及司法程序，無法預估賠償金支付的具體時間。

根據事故細節，當時大橋崩塌造成3輛摩托車、1輛轎車、2輛小貨車及4輛卡車墜入河中，其中2輛卡車載有76噸硫酸，對環境造成一定影響。2026年2月，原橋殘骸已被全面拆除，新的橋樑建設工程隨即展開，未來將繼續作為連接托坎廷斯州與馬拉尼昂州的重要交通樞紐。

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