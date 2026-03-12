台女主題樂園玩跳樓機後頭痛嘔吐身亡 母索償千萬台幣 判決出爐
歐姓女子前往台灣六福村主題遊樂園玩「大怒神（跳樓機）」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐女母親對六福開發公司提告，求償1000萬元（台幣，下同，約250萬港元），台灣高等法院認定，六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠。可上訴。
歐女母親提告主張，女兒於2022年2月26日乘坐「大怒神」後，隨即有頭疼、手麻及欲嘔吐的症狀，須人攙扶才可行走，園方護理人員僅建議女兒多休息，而未立即送醫治療。
涉事遊樂設施「跳樓機」相關相片：
歐女母親說，女兒後來待在醫護室休息超過1個多小時後狀況惡化，但園方遲至下午3時才叫救護車送醫院急救，女兒於2天後過世。
歐女母親控訴，遊樂設施運行期間所產生的G力或剪力，會造成人體腦出血，六福村經營遊樂設施，卻未翔實揭示及評估遊樂設施安全性，也未配置適當專業合格的醫護人員，或於第一時間將歐女送醫急救，須賠償她1000萬元。
一審認定，六福開發公司提供的遊樂設施服務，符合原廠及主管機關所訂安全標準，另在園區內設置救護站、救護車等設備，也僱用具有護士資格並接受緊急救護技能訓練之人於園區內進行急救之輪班作業，另於遊樂設施周圍明顯處設置警告標示，足以認定遊樂設施符合當時科技或專業水準，判決免賠。
歐女母親不服上訴二審，台灣高等法院審理，維持一審見解，駁回上訴案，仍判六福開發公司免賠，本案還可上訴。
