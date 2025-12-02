港鐵男「尿袋」爆炸起火！女乘客險被燒驚呼　靠1物保命：好恐怖

【港鐵／充電器／尿袋】使用「尿袋（外置充電器）」要小心！本港網絡瘋傳影片，指港鐵往樂富車廂內有乘客放在背包的「尿袋」爆炸起火，旁邊女乘客幾乎被波及，幸好隔着一塊玻璃才沒有燒到，後來有乘客冷靜「撳停咗架車」，取來滅火器及「踩熄啲火」，才倖免於難。最終所有乘客要在樂富站落車，險被「燒到」的女乘客則猶有餘悸，提醒要檢查及使用合資格「尿袋」，「一定要換！一定要換！」。



網民看過影片驚呼「恐怖」，「真係好恐怖」；亦有網民提醒如「尿袋」出現2個情況，就要注意，以防發生危險。



本港網絡瘋傳影片，指港鐵往樂富車廂內有乘客放在背包的「尿袋」爆炸起火。（Threads@veritychan）

「大家真係要用合資格的Power Banks（外置充電器）！」有女乘客於社交平台發布影片，指11月30日乘搭港鐵列車駛往樂富時，有乘客放在背包的「尿袋」爆炸起火，她幾乎被波及，「嚇死我……突然間大家你眼望我眼，好大陣𤓓味。原來係佢個袋着火，個外置充電器鋰電池喺地鐵到爆咗……好危險，而當事人自己都唔知，差少少燒埋我的頭髮，好彩隔咗一塊玻璃……」。

港鐵男背包「尿袋」起火 女乘客險被波及驚呼

從樓主上載影片見到，戴帽的男乘客發現背包起火，不斷把起火位置向地上磨擦嘗試滅火，有女聲驚呼「嘩，你書包仲喺度着緊」，亦有男聲問「燒咗個袋你都唔知啊？」。戴帽男之後展示燒毀位置，見到背包燒穿1個大洞，充電線仍連着「尿袋」，有女聲表示「嚇死我啊，嚇死我啊！」；見戴帽男繼續拖動背包，女聲連忙阻止，「嘩嘩嘩，唔好掂佢啊！係咪仲着緊火啊？」，獲回應「熄咗喇，熄咗喇」。

樓主補充，當時該乘客把打火機及「尿袋」放在一起，而起火後，幸好有乘客冷靜「撳停咗架車，同埋攞咗滅火器，同埋踩熄啲火」，化險為夷，「已經有人好冷靜，咁樣拎咗滅火器再通知車長，所以喺下1個站所有人都要落車」。

女乘客：一定要用合資格外置充電器

事後樓主猶有餘悸，提醒要檢查及使用合資格「尿袋」，「我啱啱返屋企都check一check邊啲電池有問題，即刻清理！本來只係放咗佢哋喺度，諗住冇事，而家驚擺喺度佢哋都會爆……一定要用合資格嘅外置充電器！同埋定期更換，如果見到電池脹脹地，同埋如果發熱得好勁，一定要換！一定要換！」。

而另一段由其他乘客拍攝的影片見到，列車已駛到樂富站，車上乘客全部下車，現場略顯混亂，但有乘客表示「出咗嚟就唔使驚」。拍片者留言「X，啱啱樂富地鐵站有一架地鐵車頭火燭」。

網民呼恐怖 提醒充電器出現2情況要留意

影片震驚網民，「真係好恐怖」、「就係佢，搞到全車人係樂富地鐵站落車，好彩無事」。亦有網民提醒如「尿袋」出現2個情況，就要注意，以防發生危險「可以留意下，包括電量流失得好快，用緊嘅時候好熱，都係鋰電池損耗嘅現象，而且係不限於大家成日講嘅低質尿袋，好似電話、對講機。如果要掉，記得上網查返正確嘅棄置方法，唔係有機會引發火災」、「其實都多人冇鋰電池嘅安全概念，嚿電脹少少覺得冇問題繼續用，其實好危險」。

港鐵：觀塘綫整體列車服務受輕微影響

港鐵回覆《香港01》表示，11月30日晚上一列觀塘綫列車駛往樂富站期間，車長收到乘客報告，表示有1名乘客背包內的充電池懷疑有火花並冒煙，車長隨即通知車務控制中心，樂富站職員在列車到站後上車處理，沒有發現有物件着火，有乘客通知職員，見到該名乘客自行撲熄冒煙的充電池，並已攜同充電池離開。

港鐵指，為審慎起見，職員安排乘客轉乘下班列車繼續行程，並安排該列車回車廠檢查，事件中沒有人受傷，觀塘綫整體列車服務受輕微影響。