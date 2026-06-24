果農突發腦梗住院！8000斤蘋果恐腐爛　咸豐市民19小時接力全買光

一方有難，八方支援！有陝西籍果農早前到湖北恩施咸豐縣售賣蘋果時突發重病，運來的8,000斤蘋果連同貨車停在醫院門外，恐面臨腐爛的絕境。事件傳開後，咸豐縣全縣市民發起愛心接力，僅用19小時便將蘋果全數買走，為事件引發兩地民間互動，陝西與湖北多個景區隨後宣佈互免門票。

咸豐縣全縣市民紛紛愛心接力，來到醫院門口購買蘋果。（央視網）

異鄉突發重疾 8,000斤蘋果成家庭重擔

44歲的陝西男子吉耀仲於4月30日晚駕駛貨車，滿載4,000公斤（等同內地8,000市斤）蘋果從陝西延安前往湖北恩施土家族苗族自治州咸豐縣準備售賣。惟在高速公路上行駛時，吉耀仲突然感到右手無力、言語不暢，短暫休息後症狀有所緩解，他便繼續驅車前行。至5月2日抵達咸豐縣後，吉耀仲突感身體嚴重不適，強撐着將貨車駛入咸豐縣中醫醫院急診科後，隨即被確診為急性腦梗塞（中風），病情危急。

經院方全力搶救，吉耀仲終脫離生命危險，但因身體無法正常活動，需留院接受康復治療。其妻子梁麗麗聞訊趕至湖北，面對高昂的醫療費，以及貨車上8,000斤蘋果，家人恐怕蘋果在高溫下很快腐爛，全家頓時陷入絕境。

陝西男子吉耀仲經搶救後無生命危險，但身體無法正常活動。（央視新聞）

吉耀仲留院接受康復治療。（央視網視頻截圖）

妻子梁麗麗聞訊趕至湖北照顧丈夫吉耀仲。（央視新聞）

全城愛心接力 19小時8,000斤蘋果售罄

得知吉耀仲全家的苦況後，咸豐縣中醫醫院迅速伸出援手。5月4日，醫院員工率先發起愛心倡議，將載滿蘋果的貨車移至醫院大門前，設立臨時愛心義賣點。

咸豐縣中醫醫院在社交群組發送愛心倡議，呼籲大家幫忙病人買蘋果。（網絡圖片）

這場無組織、純自發的愛心接力迅速在當地社交平台中廣泛傳播。醫院的醫護人員放下工作服排隊購買蘋果；途經的外賣車手暫停接單前來響應；當地的網紅（KOL）、社區居民及企業員工亦紛紛趕至現場，踴躍購買之餘更協助宣傳。市民更在社交群組中大讚蘋果「好吃清甜爽脆」，其他人都紛紛表示「要買，馬上來」。

許多市民在社交群組分享義賣點實時狀況和蘋果的口感。（央視網視頻截圖）

多數市民看到反饋表示將會馬上前來購買。（央視網視頻截圖）

從5月4日下午2時半愛心售賣點開放到5月5日早上九時半，短短19個小時內4,000公斤蘋果被全數「搶購一空」，成功為吉耀仲舉家挽回近4萬元人民幣的損失。其間更有醫護及熱心市民為家屬送上熱飯盒與雞蛋，令身處異鄉的梁麗麗深受感動表示「咸豐人民太有愛心了。」

大批市民前來義賣點挑選和購買蘋果。（央視網視頻截圖）

醫院的醫護人員也幫忙售賣蘋果。（央視新聞）

貨車上8000斤蘋果在19小時内全數售空。（極目新聞）

善意迴響跨山海 兩地互免門票成佳話

咸豐縣市民的傾城相助挽救了病患家庭，也深深打動了千里之外的陝西民眾。5月6日，陝西漢中市洋縣率先宣佈，全縣所有收費旅遊景點將向湖北恩施州市民實行長達1年的免門票政策，以秦嶺山水致謝咸豐人民的無私善舉。

善意隨即獲得溫情回饋。5月7日，咸豐縣官方宣佈洋縣居民憑身份證可免門票暢遊世界文化遺產唐崖土司城址等多個當地知名景區。

隨後，這場互動進一步升級，恩施州宣佈全州23家景區對漢中市民實行免票及酒店折扣；而漢中市文旅局亦於5月8日加碼，面向恩施州推出專屬文旅禮包，全市30家景區及34家酒店民宿同步開放優惠，政策將持續至2026年底。