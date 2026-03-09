回家發現遺失MagSafe　失主定位追蹤銀包　驚揭好心人咁做極暖心

不小心掉失個人物品，難免會心慌慌，惟最近1名網民在社交平台分享好人好事，表示日前回家後才發現自己的iPhone MagSafe銀包不知所終，徬徨之下查看其iPhone手機上的「Find My」功能，發現銀包竟在家附近，樓主「9秒9衝咗出去」，後在路邊看到其MagSafe被好心人綁在欄杆上，疑特意撕下部份膠袋，再穿上銀包的鎖匙扣，綁在較為顯眼的欄杆。樓主終成功找回銀包，在文中道謝說「感謝好心人，祝你去廁所永遠有紙巾」。



樓主日前回家後才發現自己的iPhone MagSafe銀包不知所終，查看其iPhone手機上的「Find My」功能，發現銀包竟在家附近，樓主及後在路邊看到其MagSafe被好心人綁在欄杆上。（Threads圖片）

好心人綁失物於路邊欄杆

樓主在社交平台Threads上發文，表示日前某天晚上回家後，才發現其iPhone MagSafe銀包不知所終，他立即查看iPhone手機，以「Find My」的功能得知該裝置最後發現的地點，「發現佢喺屋企附近9秒9衝咗出去」。在到達目的地附近，樓主看到其銀包竟被陌生人綁在路邊的欄杆上，「見到有好心人幫我綁咗佢係路邊，感謝好心人，祝你去廁所永遠有紙巾」。據樓主上傳的照片顯示，好心人疑在拾到樓主銀包後，特意撕下自己膠袋的一部份，再穿上銀包的鎖匙扣，綁在較為顯眼的欄杆。

網民大讚好人好事：好療癒

樓主的經歷引來大批網民討論，紛紛大讚熱心地協助樓主找回失物的好心人，「呢類好人好事真係要出盡全力廣傳開去」、「世界仲有好人好事」、「最like呢種失物認領方法」、「用紅膠袋綁，似係阿嬸幫咗你」、「祝佢搭lift直上或直落到想去嗰層唔使中間停」、「好人好事真係好療癒」、「好人好事就係要有小事做起」。