月台小女孩揮手大喊：拜拜！　港鐵女車長暖心回應　影片感動全網

女孩與車長互動超可愛！有港爸於網上發文發片分享1名港鐵女車長的暖心行為，他與年幼女兒乘搭東鐵線從金鐘站出發，父女站在月台車頭位置候車，女車長與其女兒對到眼時微笑回應。港爸與女兒其後到站下車，女車長下車查看全部車門及閘門有否關好後，女兒揮手大聲喊「拜拜」，女車長同樣轉身揮手回應，令港爸盛讚「呢個女車長勁nice」。



網民紛紛留言表示，「睇Threads就係想睇呢啲」、「成件事好溫暖，希望可以睇到多啲依類貼文」、「有禮貌嘅小妹妹」、「這句bye bye好好聽，車長甜入心」、「你點對人人點對你，有賴閣下教導有方」。



有港爸於網上發文發片分享1名港鐵女車長的暖心行為。（Threads@ditto9up）

該港爸於Threads發文表示，「呢個女車長勁nice，由金鐘等上車已經同我個女對咗眼微笑。之後去到大圍站，佢臨開車前要望下啲閘門閂好未，佢主動同囡囡揮手打招呼（我哋坐車頭最近門個位）。最後落車囡囡同佢say byebye，感謝車長服務」，又道歉說「唔好意思，令車程延誤兩秒」。

女孩揮手喊拜拜 港鐵女車長暖心回應

港爸分享了兩段影片，第一段見到女車長下車查看全部車門及閘門有否關好後，正準備上車時，他的女兒站在月台車頭位置，隔着閘門揮手大聲喊「拜拜」，女車長轉身揮手回應。第二段見到，列車正駛離月台，女兒對着列車上的乘客揮手喊「拜拜」。

發文港爸的女兒站在月台車頭位置，隔着閘門揮手大聲喊「拜拜」，女車長轉身揮手回應。（Threads@ditto9up）

第二段見到，列車正駛離月台。（Threads@ditto9up）

女兒對着列車上的乘客揮手喊「拜拜」。（Threads@ditto9up）

女兒對着列車上的乘客揮手喊「拜拜」。（Threads@ditto9up）

網民大讚：妹妹好有禮貌好可愛

網民留言大讚，「妹妹好有禮貌好可愛」、「教得好，車長又好」、「幫靚女打格仔，再睇埋你啲留言，細妹有個好好嘅家庭」。

有網民說，「車長只會對友善嘅乘客打招呼，你點對人，人哋點對返你」，有網民表示樓主女兒1句「拜拜」能為車長沉悶的工作帶來一點色彩，「開工收工都係1個人喺個駕駛室度來來回回對住同1樣嘢，有人主動打招呼就會好難得有人當我存在」。

有網民回憶道，「幾歲嗰陣東鐵線未有月台閘門，都試過行去車頭揮手，有車長突登開門伸隻手出嚟打招呼，到而家30+都仲記得」。

（Threads@ditto9up）