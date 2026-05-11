恐怖車禍●有片│法拉利跣胎失控碰撞　夫妻被困活活燒死　身份曝光

馬來西亞發生火燒車2死奪命悲傷。一對新加坡籍夫妻駕駛法拉利（Ferrari）跑車在柔佛州遊玩時，跑車突跣胎失控後起火燃燒，2人身體多處重創而被困車內，慘被活活燒死。當地警方正依「危險或魯莽駕駛導致死亡」罪調查事故原因。



一對新加坡籍夫妻駕駛法拉利（Ferrari）跑車在馬來西亞柔佛州遊玩時，跑車突跣胎失控後起火燃燒，，夫妻受傷被困，慘被活活燒死。（影片截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於5月9日早上9時，馬來西亞哥打丁宜警方接獲報案，指柔佛巴魯朝豐盛港路第57.5公里處發生致命車禍，一對新加坡籍夫妻被困車內燒死。

新加報夫婦困法拉利跑車葬身火海

從現場影片見到，車禍發生後，跑車起火燃燒，濃煙沖天。旁邊停泊多部跑車，多人下車查看情況。

車禍發生後，跑車起火燃燒，濃煙沖天。（影片截圖）

旁邊停泊多部跑車，多人下車查看情況。（影片截圖）

車禍發生後，跑車起火燃燒，濃煙沖天。（影片截圖）

死者身份曝光

警方初步調查，34歲新加坡籍男子楊天文（譯音，英文名Leon）當時駕駛法拉利跑車，載着33歲新加坡籍妻子黃佩瑩（譯音，英文名Apple）遊玩，途經事發地點時，跑車突然跣胎失控，並且發生猛烈撞擊，導致夫妻身體多處重創及嚴重燒傷，當場身亡。2人遺體已送往哥打丁宜醫院法醫部門進行驗屍。

法拉利跑車突然跣胎失控，並且發生猛烈撞擊，導致夫妻身體多處重創及嚴重燒傷，當場身亡。（網上圖片）

警方依「危險或魯莽駕駛導致死亡」罪調查

報道指出，2名死者當時疑正參與跑車隊活動。警方依「危險或魯莽駕駛導致死亡」罪調查，如有人被捕後受審罪成，可被判處監禁最高10年、罰款最高5萬令吉（約10萬港元），以及吊銷駕照最高5年。