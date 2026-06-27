有片！金毛叼蜂巢「孝敬」主人　網民：順蜂快遞到了，請肉體簽收

狗狗表達對主人愛的方式多種多樣，可誰能想到，廣東河源一隻金毛犬竟把馬蜂巢當成「禮物」帶回家孝敬主人，導致主人眼睛被馬蜂叮得腫如個包子，場面既無奈又好笑，也讓眾人感受到狗狗的愛太過沉重，實在讓人招架不住，網民：「你好，你訂的（順蜂快遞）到了，請用肉體簽收。」



廣東河源一隻金毛犬，把馬蜂巢當成禮物送給主人。（網上影片截圖）

主人看到馬蜂巢，瞬間察覺情況不妙，下意識快步逃跑。（網上影片截圖）

金毛犬叼馬蜂巢回家

一段金毛犬給主人帶馬蜂巢禮物的影片在社交平台上笑翻無數網民，《香港01》記者翻查網上資料後發現，影片於2025年1月已曾在內地抖音平台廣泛流傳，拍攝地點位於廣東省河源市。影片中看到金毛犬嘴裡叼著馬蜂巢，搖著尾巴悠閒地走到主人附近，牠將馬蜂巢放在主人身邊，隨後便悄悄溜走，主人回過頭看到馬蜂巢，瞬間察覺情況不妙，下意識快步逃跑，但仍未幸免，從影片上可以看到成片的馬蜂在空中飛來飛去。

從影片上可以看到，主人和小狗離開後，有成片的馬蜂在空中飛來飛去。（網上影片截圖）

主人在影片中透露自己被馬蜂螫腫的眼睛，一邊是一臉無辜、毫髮未傷的金毛，一邊是被馬蜂螫到睜不開眼的、生無可戀的主人，這一畫面引得無數網友又心疼又想笑。

一邊是被馬蜂螫到睜不開眼的、生無可戀的主人，一邊是一臉無辜、毫髮未傷的金毛。（網上影片截圖）

金毛犬把馬蜂巢當成禮物送給主人，結果導致主人眼睛被馬蜂叮得腫如個包子。（網上影片截圖）

主人：已經不是第一次帶回馬蜂巢

據了解，這隻金毛犬叫「冬瓜」，在內地社交平台頗有名氣，牠已經不是第一次帶馬蜂巢回來了。主人稱，金毛前段時間才叼回來一個馬蜂巢，結果自己眼睛被馬蜂螫的腫如包子，本以為能吸取教訓，結果沒兩天又帶了一個馬蜂巢回來，令主人哭笑不得。

網民：牠不是在關心你，是報仇

這段影片在社交平台引來熱烈討論，網民紛紛打趣說道「你以為牠在關心你，其實牠在報仇」、「其實能看出狗狗也挺愧疚的」、「冬瓜：還好我毛長，螫不到我」、「你好，你訂的（順蜂快遞）到了 請用肉體簽收」。

其他報道：有片！獨臂馬騮糾纏遊客 遭老師太揮棒訓斥 認真聽教萌樣極笑爆

猴子有靈性，能聽懂人話？社交媒體瘋傳1段「老師太訓斥獨臂馬騮」的影片，顯示1隻猴子對遊客做了糾纏行為後，遭身穿道袍的老師太持棍棒警告訓斥，其間猴子仰起臉認真聽教的樣子，讓原本鬧騰的場面添上幾分趣味和喜感，萌樣令網民大讚爆笑。

獨臂馬騮在糾纏1名女遊客，老師太見狀立即拿着木棍走到獨臂馬騮面前，揮著棍棒斥責。（Ｘ＠衝撃bot）

獨臂馬騮看到師太露惡樣責罵，立即乖乖坐地，旁邊的女遊客則一臉害怕。（Ｘ＠衝撃bot）

師太揮棒訓斥獨臂馬騮。（Ｘ＠衝撃bot）

獨臂獼猴仰起臉似認真聽師太訓斥，這一幕令人既心疼又好笑。（Ｘ＠衝撃bot）

老師太持棍訓斥獨臂馬騮

相關影片近日在X上爆紅，《香港01》記者翻查網上資料後發現，影片於2025年9月已曾在內地廣泛流傳，指拍攝地點是浙江省寧波市羊祜殿。影片見到獨臂馬騮正糾纏1名身穿藍色襯衫的婦人，師太見狀立即跑上前揮著棍棒斥責，更作勢要棒打，令馬騮隨即乖乖坐在地上，仰起臉似認真聽師太訓斥，這一幕令人既心疼又好笑。最後，老師太當然不忍打愛猴，反而輕輕撫模其頭部，盡顯憐愛一面。

網民看片後都感到極爆笑，內紛紛打趣地說出馬騮心聲，表示「你以為我（馬騮）在認真聽教誨嗎，其實我是怕那根棍子」。

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