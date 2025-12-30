帶小狗過馬路不牽繩！女生提醒危險遭狗主反嗆　網民斥：不負責任

意外1次也嫌多！有女生於網上發文公審1名男狗主，指他任由飼養的小狗自行過馬路，全程未有用狗繩牽着或抱住。過馬路前，女生擔心車多危險，已即時提醒狗主應抱小狗起較安全，但狗主說2句話反嗆女生，然後依然故我，女生只能無奈道：「可以點？唯有希望狗仔一直好彩啦。」



不少網民留言批評狗主，「不負責任的主人」、「個主人懶係型咁，睇見都覺危險，佢（狗狗）咁細隻，有啲車未必睇到佢」、「俾架車呠一呠，隻狗就可能衝咗出去，好危險，好多意外就係咁發生」。



有女生於網上發文公審1名男狗主，任由飼養的小狗自行過馬路，未有用狗繩牽着或抱住，十分危險。（Threads@ellys.edit）

該女生於Threads發文表示，事發於12月20日下午近2時，地點在港鐵寶琳站附近，她批評狗主「咁細隻狗，唔拖繩又唔抱住，由得佢自己過馬路」。

狗主不牽繩或抱起 讓小狗自行過馬路

女生說，她當時已直接要求狗主抱起小狗，「咁多車好危險，但自信主人表示狗仔由細個train（訓練）到大，有咩嘢佢會處理，然後繼續照行」，女生只能無奈道：「可以點？唯有希望狗仔一直好彩啦。」

影片見到，小狗尾隨狗主過馬路，狗主一直回頭看着小狗並不斷說「go,go,go」。（Threads@ellys.edit）

影片見到，小狗尾隨狗主過馬路，狗主一直回頭看着小狗並不斷說「go,go,go」。（Threads@ellys.edit）

女生無奈：唯有希望狗仔一直好彩啦

影片見到，女生尾隨穿灰黑色上衣的狗主拍攝，小狗尾隨狗主過馬路，狗主一直回頭看着小狗並不斷說「go,go,go」，待小狗走上行人路後，下秒一輛私家車隨即駛過。

待小狗走上行人路後，下秒一輛私家車隨即駛過。（Threads@ellys.edit）

網民：主人一直有係咁望住佢 VS 意外難料

有網民留言指出，「冇乜問題喎，主人一直有係咁望住佢，唔係由得佢自己行，冇拖繩又唔係犯法，佢又有好好地訓練，其實唔話得佢乜」。樓主回覆說，「前一個馬路就係見隻狗自己行，然後先見到個主人喺前面，然後佢準備行第二個馬路之前我去話佢，之後就如片中叫隻狗gogogo，就算主人望住又點，影片最後架車常速行過，如果狗仔行慢少少或者嚇一嚇亂咁走，架車衝埋嚟佢係咪去擋？同小朋友過馬路拖實係常識，同小狗就唔使？一切源自唔夠着緊，唔夠責任感」。

不少網民就批評狗主，「呢啲人好垃圾當你唱歌，以為自己好威好勁，有咩事起上嚟佢就無事，狗就無咗條命」、「最憎見到呢啲，隻狗有事又喊苦喊忽」、「所謂嘅有咩嘢佢會處理，咪就係萬一俾車撞去執返條屍，每次見到呢啲冇腦主人都冇眼睇」、「只能講佢真係當佢係隻動物，如果佢愛狗狗，一定會盡力保護佢愛護佢，就如同家人般看待」。

同樣有養狗的網民分享，「曾經我都好有自信，我上一隻狗狗好乖好聽話，點知有一次佢急屎，自己衝過對面馬路屙屎，真係嚇死，意外一次都嫌多」。