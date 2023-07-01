超稀有「深海小狗」微笑望鏡頭翻肚求摸　一撈上岸竟秒變爛泥怪

深海中經常有不少令人嘆為觀止的神奇生物。海洋探險隊的攝影機日前拍到一段影片，一隻神秘的深海魚就像是小狗一般，發現攝影機在拍自己竟然露出微笑並翻肚，就像是要拍攝者揉揉自己一樣，模樣相當可愛。



Youtube頻道「EVNautilus」於兩周前張貼了一段罕見的影片，該團隊的深海冒險家們透過水下攝影機拍攝到稀有的深海魚類，只見一隻全身烏黑的長條深海魚出現在水下2788米的地方，深海魚發現鏡頭正在拍牠，竟然對鏡頭露出微笑還翻肚，就像是要給鏡頭另一端的人討摸摸。

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該團隊的深海研究人員表示，他們認為攝影機所拍到的物種應該是蝸牛魚（Snailfish），「牠開心翻肚討摸摸的模樣就像是一隻深海小狗」。研究人員說，蝸牛魚在世界各地的海洋中都可以看到，甚至有人在8000米深的馬里亞納海溝中也有見到蝸牛魚。

蝸牛魚屬於獅子魚科（Liparidae），身體相當細小沒有鱗片，全身都是暗黑半透明的果凍狀，牠們生活在深達6500公尺到7500的深海中，果凍狀的身體讓牠們能夠耐受寒冷與高壓，目前蝸牛魚沒有任何天敵或是競爭生物，可說是在深海中獨霸一方。

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儘管蝸牛魚可以悠遊在深海中，但把牠們撈上岸後就會瞬間「融化」，由於牠們的身體構造完全是為了適應深海環境而特化的，上岸後牠們會變得很脆弱，直接融化成一灘黑色果凍狀物體，撈上岸後的模樣跟海底的模樣可以說是大相逕庭。

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