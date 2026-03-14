鑽石山男狗主這樣替小狗梳毛　有愛畫面瘋傳網民讚：超級無敵得意

「睇到個心融化晒！」近日網上流傳影片，鑽石山有男主人於街上替小狗梳毛，小狗讓主人捉着雙腳，乖乖「企定定」梳毛的畫面，引來網民大呼「好有愛呀」、「超級無敵得意呀」、「好似個人仔咁！」、「勁似小朋友」。



帖文更引來不少網民分享於同1位置拍攝的照片及影片，指出該對主人與小狗經常於該處出沒，小狗懂得站着與主人「give me five」擊掌，小狗亦不時偷懶不願走，躺在地上與主人僵持，畫面十分趣緻。



近日網上流傳影片，鑽石山有男主人於街上替小狗梳毛，小狗讓主人捉着雙腳，乖乖「企定定」梳毛的畫面，引來網民大呼「好有愛呀」。（Threads@stella_mak）

有女生於Threads發文表示，「邊個嚟認領番自己屋企人同狗狗，咁sweet」。影片見到，她當時正乘搭巴士，鑽石山一處行人天橋前的空地上，有男主人正在替小狗梳毛，小狗用兩隻後腿乖乖站着，前腿讓主人扶着，畫面散發着溫馨與愛意。

鑽石山男狗主街上替小狗梳毛超有愛

網民留言大讚，「鐵漢柔情」、「主人好有愛對狗狗，隻狗好乖呀」、「隻狗咁乾淨企理，就知道個主人錫到燶晒啦」。

小狗懂得站着與主人「give me five」擊掌。（Threads@seventeeeeeen__）

小狗懂得站着與主人「give me five」擊掌。（Threads@seventeeeeeen__）

小狗與主人擊掌後，獲零食獎勵。（Threads@seventeeeeeen__）

網民分享：小狗經常「扭計」不願走

不少網民指出於同1位置見過該對主人與小狗，「坐巴士成日見到佢」、「見個好多次，個男人好錫隻狗」，有網民笑說「點解咁多人喺同1個位見過佢哋？NPC（主題樂園內扮演特定角色、與遊客互動的演員）嚟？」。

有網民分享說，小狗經常「扭計」不願走，「我嗰次喺巴士度都見到呢1幕，佢主人要行到上天橋1樓咁滯佢先行」、「如果冇認錯，好耐之前有晚見到主人帶佢出嚟，隻狗趴喺度唔肯行扭抱，主人拗佢唔掂抱起佢行，勁得意」。也有網民表示，「狗仔嗰時勁百厭跟住其他細路仔，主人係咁招手叫佢行都唔理」，於是被主人責罵教訓。

有網民分享，小狗經常「扭計」不願走。（Threads@annnaaax）

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網民分享小狗「扭計」過程：眼神試探主人

而去年8月中曾有另1名女生於Threads發文分享該對主人與小狗的互動，「太可愛了，隻狗仔唔肯走，個主人勁無奈」，後續「個主人行咗一陣就停喺度，跟住隻狗仔見到唔對路，佢起身之後就跑去主人度，跟住佢就喺度嗲佢主人，真係超得意」。

女生又說，「本身佢未瞓喺地下之前，佢本身係企喺度→慢慢坐低→慢慢趴低→之後就直頭瞓喺個地下度，個眼神好似試探緊主人咁」。

去年8月中曾有另1名女生發文分享該對主人與小狗的互動，「太可愛了，隻狗仔唔肯走，個主人勁無奈」。（Threads@_t.cmh___）

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網民擔心狗毛隨處飛 內行人：貴婦狗唔太甩毛

有網民提醒，「咁樣企法對狗狗關節同骨骼唔係幾好㗎」、「我希望所有主人都會幫隻狗上返條繩，因為真係好危險」。

有網民就擔心梳毛時，狗毛於街上隨處亂飛，有熟悉小狗特性的網民就指出，「Poodle（貴婦狗）其實唔會甩好多毛」、「你行路甩嘅頭髮多過Poodle」、「唔係特登屋企唔梳出街梳，係因為poodle天生卷毛，有啲貪靚狗主會帶定梳出街，一見到卷就梳下」、「梳毛又唔阻人，可能小狗鍾意或者只肯喺街梳呢」。

網民分享該隻小狗的可愛樣子▼▼▼

（Threads@stella_mak / Threads@_t.cmh___）