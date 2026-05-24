4歲童超虔誠鞠躬拜神祈願　求「明天也是星期日」獲大批網民集氣

根據日媒「J town net」報導，社群平台X上近期一張男童雙手合十、以近乎九十度的彎腰姿勢虔誠向地藏菩薩祈禱的照片引起廣大迴響。而這名年僅4歲的小男孩，口中念念有詞的祈禱內容曝光後，不僅逗樂了大批網友，更讓無數上班族心有戚戚焉，紛紛留言：「為了大家，拜託你了！」



這張爆紅照片是網友@R453374510拍攝。她是一位家有4個男孩的媽媽。她表示，照片主角是家中4歲、年齡最小的老么，性格謹慎、細心且一板一眼。

日本的地藏菩薩（Instagram@yuki._.toto）

某天，小兒子度過了一個盡情玩耍、非常開心的週末。沒想到在星期日傍晚，他就走向路邊的地藏菩薩像前，無比認真地許下了一個十分直白的心願：

請讓明天也是星期天！

看著小兒子試圖與神明進行「再放一天假」的直接溝通，媽媽覺得孩子天真可愛的同時，也被這副拚命祈求的模樣給融化，忍不住拿起手機記錄下這溫馨的一幕。照片發布後，迅速吸引超過3萬6千人按讚。

日本4歲男童向地藏菩薩的祈禱，道出所有人的心聲。（X@R453374510）

網友們看了紛紛會心一笑，在底下熱烈留言回覆：

「這願望太可愛了，神明請一定要幫他實現啊」

「這其實也是廣大社會人士的共同心願」



這名背負眾人期待的4歲小男孩，意外用最純粹的童言童語，道出所有人不想面對星期一的真實心聲。

延伸閱讀：中國稱為「幽冥教主」的地藏菩薩 去到日本為何會被戴上紅頸巾？

+ 11

延伸閱讀：

愛玩免費手遊！7旬婦誤踩課金陷阱 手機付款設定方式害她狂噴3萬

心碎！每天通電話難挽8旬母孤獨死 兒見屋內亂象才知對話盡是謊言

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】