「女體盛」被「割席」日本文化　日網怒轟發明者落地獄　直斥噁心

很多中國人第一次聽到「女體盛」這個詞，往往會下意識覺得，這是某種典型的日本文化。影視作品裏經常會出現類似場景：昏暗包廂、和服女性、身上擺滿壽司和生魚片，一群人圍坐飲酒。久而久之，不少海外觀眾甚至默認，這種東西在日本相當普遍。



但最近，日本網絡上卻因為一條吐槽意外掀起討論。有網友發文直言：「最早發明女體盛的人，真的應該下地獄，太噁心了。」

近日，日本網絡上卻因為一條吐槽意外掀起討論。有網友發文直言：「最早發明女體盛的人，真的應該下地獄，太噁心了。」（X@subete_0hana4）

結果評論區裏，大量日本網友幾乎一邊倒表示贊同。有人覺得不衛生，有人覺得根本不性感，還有人認為，最麻煩的是它長期被海外當成「日本文化代表」，導致外界對日本產生奇怪誤解。

所謂「女體盛」，簡單來說，就是將女性身體當作盛放食物的「餐盤」，在身體上擺放壽司、生魚片甚至酒器，供客人直接取食。

「女體盛」（Instagram@nyotaimori_tokyo）

關於它的起源，日本民間一直有不同說法。不過流傳最廣的一種說法認為，女體盛最早出現於江戶時代的遊廓，也就是當時的妓院文化，屬於宴席娛樂的一部分。後來進入昭和時期，一些温泉旅館、宴會場所又進一步將它包裝成所謂「高級接待」項目，於是逐漸形成今天大眾印象裏的「女體盛」。

而在這次討論裏，甚至還有石川縣網友專門出來留言：「聽說女體盛最早發源於石川縣，作為縣民向大家道歉了。」雖然多少帶點玩笑意味，但也能看出，現在不少日本人其實並不想繼續揹負這種文化標籤。因為在今天的日本社會里，真正支持女體盛的人，已經遠比外界想象中少得多。

評論區裏，最常出現的一類觀點，其實很簡單：「不要玩食物。」

這句話背後，其實反映的是日本社會對於飲食的一種傳統態度。很多日本家庭從小就會教育孩子，不可以浪費食物，也不要把吃飯變成譁眾取寵的表演。壽司文化本身尤其強調食材狀態，甚至連魚肉温度、空氣濕度、師傅手掌温度都會影響口感。

但女體盛偏偏和這一切完全相反。人體體温會讓生魚片快速升温，海鮮油脂變化也很快。再加上燈光、汗水、化妝品、香水混雜，不少日本網友直言，光是想象味道就已經完全失去食慾。

有人留言說：「性感感受遠遠比不上髒亂感。」還有人吐槽：「女體和生魚片最後都會發出味道。」於是問題就變得有些尷尬。它既沒辦法真正滿足食慾，好像也不太符合現在主流審美里的「性感」。

評論裏有一句話被轉發很多次：「拜託讓食慾和性慾分開。」這其實很能代表今天日本年輕世代的感受。

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因為如今日本社會整體對於「昭和式男性娛樂文化」的接受度，已經和過去很不一樣了。尤其泡沫經濟時期流行的炫耀消費、情色宴席、陪酒文化，在年輕人眼裏多少帶着一點「老派暴發戶趣味」。有人就直接說：

感覺完全就是暴發戶的興趣。

這種變化，其實不只發生在女體盛上。這些年東京很多傳統夜生活產業都在衰退，高級俱樂部減少，陪酒文化影響力下降，年輕人消費慾望整體也在減弱。相比過去強調「奢華感」和「刺激感」，現在更多人反而喜歡簡單、克制、安靜的東西。

高級壽司店流行的是安靜用餐、專注食材本身；年輕人喜歡的小酒館，也越來越強調輕鬆自然，而不是浮誇表演。在這種環境下，女體盛自然顯得越來越突兀。

當然，也不是所有人都反感。仍然有人坦白：「確實會覺得興奮。」甚至有人半開玩笑地說：「想吃被乳頭加温的生魚片。」但很多日本網友也意識到，這種所謂「興奮」，未必來自女性身體本身，而更像是一種越界感、羞恥感帶來的刺激。有人就說：

真正讓人興奮的，大概只是傷風敗俗的氣氛。

而這也讓女體盛在今天變得更加敏感。因為近幾年，日本社會關於「女性物化」的討論正在明顯增加。尤其年輕女性，對於傳統男性消費文化的反感越來越公開。從綜藝裏的性暗示橋段，到寫真產業、陪酒文化，輿論態度都在慢慢變化。

於是女體盛這種原本就偏邊緣的娛樂形式，開始越來越難被主流社會接受。但有意思的是，它又沒有真正消失。在一些地下娛樂場所、成人視頻、獵奇主題店裏，類似元素依然存在。也就是說，它雖然已經不屬於主流文化，卻依舊作為一種特殊慾望消費，被保留在日本社會邊緣地帶。

這一點其實也很符合日本社會長期以來的特點。很多不太適合公開討論、但又確實存在需求的東西，日本未必會徹底禁止，而是讓它逐漸退回特定圈層，自行生存。

只是，當這些邊緣文化被海外影視不斷放大，再反過來代表整個日本時，日本人自己反而會感到一種微妙的不適。因為今天大多數日本人的日常，離「女體盛」其實已經非常遙遠。更多人熟悉的，是便利店飯糰、居酒屋小菜、安靜的壽司吧枱，或者深夜拉麪店裏一個人吃飯的普通夜晚。

至於女體盛，它更像是某個泡沫經濟年代遺留下來的文化殘影。之所以一直被人記住，很多時候並不是因為日本人有多喜歡，而是因為它足夠獵奇，也足夠容易被外界當成「日本特色」。

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