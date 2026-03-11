內地女童久久沒回家如人間蒸發　媽媽報警瘋狂尋找　結局看哭網民

夜晚的街頭，一個瘦小的身影攥着一小束鮮花走了很久。當民警找到女孩時，女孩一句話，讓在場所有人破防。



「我女兒不見了！」3月7日22時32分，金華浦江縣公安局情指中心接到一通焦急的報警電話。電話那頭的倪女士聲音顫抖。

當晚，倪女士下班回家，發現女兒不在，原以為只是在附近玩耍。可兩個多小時過去了，女兒依然沒有回家，她找遍周邊所有角落，孩子像人間蒸發了一樣。無奈之下倪女士報了警。

母急報警深夜尋獲女兒 她一句話令人動容▼▼▼

接到指令後，金華浦江縣公安局石馬派出所值班民警方航東一邊安撫倪女士的情緒，一邊立即調取監控倒查。畫面在夜色中緩緩推進，一個瘦小的身影突然出現在屏幕上，正是走失的小女孩！

只見女孩獨自一人走在街頭，手上還攥着一小束鮮花。鎖定女孩的位置後，民警立即帶着倪女士趕到現場。見到女兒的那一刻，倪女士的淚水再也控制不住地流下來，衝下車緊緊抱住孩子。女孩不知所措地抬起頭：

媽媽，我就想婦女節給你買花。

一句話讓在場的所有人瞬間動容。原來第二天就是「三八」婦女節，女孩想給媽媽一個驚喜。她悄悄出門買了花，然後走去媽媽上班的地方，想接媽媽下班一起回家。從家到媽媽上班的地方足足有4.4公里，步行需要1小時左右，她不知道媽媽已下班離開，更不知道媽媽正發了瘋一樣地在找她。

聽到女兒的話，倪女士再也忍不住，緊緊抱着女兒，哽咽得說不出話來。

網友們表示：

母女擁抱的時候都要看哭了，好感人。

節日的驚喜是心意，孩子的平安，才是給母親最好的禮物。

