護士ICU守人工心肺喝水遭投訴！曝苦況惹同情　網民轟投訴者無理

護士協助救急扶危，卻連自身的基本生理需求也要犧性？日本1名職護士於Ｘ（原Twitter）上發帖訴苦，指自己曾經於ICU（深切治療部）工作，其間因為喝了幾口水而被患者投訴，又曾被病人罵是「殺人犯」或拳打和扇耳光，但醫療機構的管理層總是息事寧人，往往要基層護士承受壓力。



帖文貼文隨即引來大批網民表示同情，對於護士要啞忍無理對待感到憤怒，又痛斥投訴人無理取鬧：「護士也是人，又不是機器人」。



日本有在職護士發帖稱自己工作期間，曾因喝了幾口水而被患者投訴。（AI生成圖片）

網民聲援：護士也是人，不是機器人

該名日本護士在帖文中無奈寫道：「據說有人投訴護士在護士站喝水……說真的，護士也是人啊，總得讓我們喝水吧？」該帖文控訴前線醫護人員基本權益被剝奪，在社交平台曝光後迅速被瘋傳。大量網民留言聲援，對種種不合理的投訴或表達對強烈不滿：「護士又不是機器人」、「喝水都要被投訴……補水是人維持生存的基本需求啊」。

護士也是人啊，總得讓我們喝水吧？ 日本護士

不少醫護同業也留言分享了自身經歷，「我所在的機構也發生過類似投訴，患者說不能容忍我們在他們能看到的地方喝水」，「我們這裏如果護士因為喝水、去廁所讓患者等候，也會被投訴」，這也透露出這類情況很可能普遍存在於其他醫療機構。

駐ICU守人工心肺「繃緊救人」 躲設備房喝水仍被投訴

樓主透露，自己歷年來遇過多次同類事件，憶述剛入職時，曾在某大學附屬醫院的ICU（深切治療部）工作。某次值班時，心肺輔助系統（PCPS，俗稱「人工心肺」）還在運行，整個病區只有她獨自值班，根本不能走開去休息區。

我們這裏如果護士因為喝水、去廁所讓患者等候，也會被投訴。 其他日本護士經歷

樓主表示當時整個狀態都繃得很緊，但她實在口渴，為了避開患者視線，刻意躲在帶有隔板的設備清洗水槽旁，背對着患者偷偷喝了幾口水。未料，1位意識清醒的患者看到她喝水後，隨後就發起投訴。雖然當時前輩告訴她，「可以把水帶到水槽區域，適時補充水分」，但被投訴後，上級最終仍迫於壓力要求她「今後注意行為規範」。

發帖人回憶某次在ICU值班時，刻意躲在隔板後偷偷喝了幾口水，未料1位意識清醒的患者看見後發起了投訴。（AI生成圖片）

樓主其後轉職到現時任職的醫院後，還是會遇到類似事件，該院的ICU和休息區僅隔了1扇常開的門，醫護人員的一舉一動完全暴露在外面，有一次她正在休息區喝樽裝水，有病人家屬見狀勃然大怒，當場指責「上班還拿著樽裝水喝，這是甚麼工作態度？」。最終要護士長出面調停才把事件平息，但此後ICU內被禁止攜帶任何飲品。樓主指儘管醫院後來單獨開闢了休息區，但ICU隨時可能接收急診患者，很多時候根本來不及趕到遠處的休息區。

上班還拿著樽裝水喝，這是甚麼工作態度？ 病人家屬

醫護痛心自白：醫院根本不會保護我們

此類問題絕不僅限於針對喝水的投訴。發帖者稱，自己還曾多次遭受患者的辱罵與暴力攻擊。她在ICU工作時，曾被譫妄狀態的患者辱罵「殺人犯」，甚至還遭對方拳打、扇耳光。但最讓她心寒的，是醫療機構管理層的態度。

發生暴力事件 護士反被上級指責

哪怕發生了這類投訴和暴力事件，醫院也根本不站在醫護人員的立場提供保護，甚至護士長和護理部總監還會反過來指責她：肯定是你護理不到位，才會被患者打，你損害了我們醫院形象。

樓主更踢爆醫院職場上存在不公平的雙重標準，她認為醫生喝樽裝水根本不會有人說三道四，而醫生把樽裝水放在護士工作站也是司空見慣的事，可患者家屬看到了，反而會誤會是護士放的，然後發起投訴。樓主坦言臨床工作中確實需要對患者保持尊重與體諒，但質疑是否意味着護士每次喝水都要小心翼翼，時刻顧忌患者和家屬的眼光？而樓主詢問過身邊朋友以及通過社交媒體結識的其他護士，發現有相當多同業都有過類似遭遇。

樓主直指就算發生了投訴和暴力事件，醫院也根本不站在醫護人員的立場提供保護。（AI生成圖片）

面對各式各樣的投訴，樓主指每次醫院都會向全體工作人員發通報，還要求前線反思如何才能杜絕投訴。她直斥管理層這種息事寧人的處理手法，令自己完全提不起勁要晉升至管理層。她反問對於對層出不窮的無理投訴，到底還要讓本就處於弱勢的護士忍氣吞聲到何時？而帖文再度引發外界對醫護職場環境的深度反思。

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抱錯嬰孩的事件在現實上演！馬來西亞1名人夫在網上表示，妻兒入住月子中心，初生兒子交由護士照顧，他們卻開始發現「兒子好像有點不一樣」，最初以為是疑神疑鬼下產生錯覺，繼續照顧眼前男嬰。惟人夫其後看到另1名男嬰，認出對方才是自己的兒子，護士卻堅持不是。



人夫在只有直覺，沒有實質證據下要求撤查，經比對2名男嬰的身體特徵，認為另1名嬰兒才是自己的兒子，而一眾護士仍堅稱「我們怎麼可能搞錯呢？」。最終人夫堅持翻查監控紀錄及進行DNA檢測，最終證實護士半夜「把孩子放錯箱子了」，幸好他一眼認出親生兒子，才能盡早糾正認回兒子。



抱錯嬰兒子歷時3天，人夫形容那段日子「是我人生目前為止，最混亂、最失控」，夫妻都自責為何未能更早發現，而且已轉到其他月子中心，希望透過公開是次事件，提醒父母慎重挑選月子中心。



樓主和妻子發覺「兒子好像有點不一樣」，最終憑直覺認定另1名男嬰才是自己親生骨肉，經DNA檢測後證實月子中心抱錯嬰。（AI生成圖片）

向月子中心訂房 被安排住另一房間

樓主在Facebook發長文講述事件，表示自己和妻子參觀過多間月子中心後，決定挑選事發的一間，當時「覺得不錯」。但開始入住時，他們被安排到並非預訂的另一號碼房間，其後發現他們預訂的房間被1名早產媽媽提前使用，惟護士卻沒有告知，只隨便安排他們入住1間空房，大小和配套都不一樣，經投訴後才被調去原本房間。

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