婆婆心臟驟停！護士趕搶救　同房病人家屬1句惹公憤　網民：自私

醫護救人爭分奪秒，切勿貿然上前打擾！有護士發文大呻，指日前遇到有病人心臟驟停，當全病房醫護人員趕着救人時，同房有病人家屬竟上前指她媽媽「個肚好唔舒服，又要屙啦」，詢問醫生何時前來查看。樓主同事表明她們正在搶救，請她稍作等待，但對方隨即「黑面」，樓主不滿對方上前影響救人黃金時間，於是公開事件。



網民一面倒指責女子自私，「好多人都覺得自己情況先係最急，完全唔理你發生緊咩事」、「如果就嚟死嗰個係佢親人，睇下佢會唔會咁講」，亦有醫護和病人家屬分享更多令人嘩然例子，令人無奈感嘆「而家啲人自私到匪夷所思」。



有護士搶救病人時，遇到有同房病人家屬求助，稱對方肚痛不適，斥其阻礙救人。（《一起深呼吸》劇照）

婆婆心臟驟停需搶救 同房病人家屬竟這樣說

「呢個世界真係乜嘢人都有」，該女護士在threads發文，表示當值期間遇到有婆婆突然心臟驟停，她即時跳上病床進行「CPR（心肺復甦）」，全個病房亦進入「作戰」狀態，各人分工合作「推車嘅推車，準備插喉嘅插喉」。當同事準備為婆婆注射強心針之時，同房有病人家屬突然上前，拍一拍她同事然後表示「姑娘，唔好意思呀，我想問醫生幾時嚟睇我阿媽？」、「佢話個肚好唔舒服，又要屙啦」。

護士發文斥阻礙救人黃金時間

樓主聞言大為錯愕，「我雖然手仲搓緊，但個腦真係即場死機」，質疑「你有無見到我哋成班人圍住張床？你有無見到有人瞓喺度就嚟死？你有無聽到部機響緊？」。樓主續說，同事呆了1秒後有禮回覆，指她們正在搶救病人，請該女家屬稍作等候，詎料對方即時「黑面」，更稱「問一句啫，使唔使咁呀」。

樓主憶述事件時直斥「黐X線」，又透露對方母親其實只是急性腸胃炎，但婆婆當時卻是停止心跳，不滿對方輕易上前打斷救人黃金時間，遂公開批評女子行為。

樓主和同事全力搶救心臟驟停的婆婆，不滿有病人家屬上前打擾。（《和平歸來》劇照）

網民圍轟女子自私：完全無諗過影響其他人

許多網民怒斥該女子自私，「好多人都覺得自己情況先係最急，完全唔理你發生緊咩事」、「如果就嚟死嗰個係佢親人，睇下佢會唔會咁講」、「呢啲時候最好有第二個睇唔過眼嘅家屬，X到佢反艇就好」、「我都遇過唔少人完全唔知乜嘢叫做人情世故、乜嘢叫做適當時候做適當嘅嘢，總之嗰刻佢想做就去做，完全無諗過會影響到其他人」、「你同事唔X佢真係實屬好脾氣」、「呢啲人未必係黑心，可能純粹係蠢到唔知你救緊人或CPR緊唔停得，雖然同黑心一樣咁可憎」、「香港多一個呢啲人都嫌多」。

醫護、病人家屬分享類似經歷 全網嘩然

有自稱同樣從事醫護網民，以及病人家屬分享類似經歷，「同樣情況下，隔籬床位家屬問我哋幾時幫佢屋企人斟熱水𠻹」、「試過有次探病時間要急救，逼到簾都拉唔埋，竟然有家屬舉起手機影」、「嗰日我探緊我爸，咁啱對面床個伯伯心跳停咗急救緊，啲醫護即刻拉起所有簾唔畀人進出住，點知有個女仔不停喺出面大叫話：『你哋圍住成個房，我點睇我爸呀』，叫咗好耐，最後係心臟停咗個阿伯嘅家屬X條女，話我爸死咗啦可唔可以畀少少尊重，條女仲要話我點知啫」、「曾經見過有個女人問姑娘幾時到佢話等咗好耐，姑娘話而家有人急救繼續等，個女人話：『佢都就嚟死啦，仲救咩喎』」。有人則覺得毋須和對方多言，「其實一手拉簾乜嘢都唔使回，又或者回三個字：搶救緊，完」。

（threads＠tipsy_tszching）