婚後窮得像狗？科技男負擔逾半支出　護士妻生活爽爆　惹網民熱議

許多夫妻婚後未必是「AA制」，可能其中一方付出較多。台灣1名人夫在網上抱怨，自己只是「科技業雜工」，月薪5.5萬新台幣（約1.4萬港元），妻子則是護士，月收入4萬新台幣（約1萬港元），買樓首期和每月供款由他佔了6成，自己另外全額負擔買車供車費用，「房子加水電保險管理費」月繳約4.5萬新台幣（約1.1萬港元），人夫都要付出2.5萬新台幣（約6,300港元），結果自己「結婚後窮的跟狗一樣的」，相反妻子「換手機、美甲、做頭髮、天天喝飲料」。



帖文引來許多網民熱議，「有沒有可能也是她省出來才能做的消費？她換手機做美甲做美髮喝飲料，有跟你拿過錢嗎？」、「你吃一頓的份量，說不定她能吃兩頓，自然而然就省下來做美甲了」，亦有人支持人夫「女生過很爽，男生苦哈哈」、「男生就是命賤」，亦有人建議人夫與其內心不滿，不如坦誠與妻子商量如何協調。



樓主稱自己負擔逾一半支出，形容「結婚後窮的跟狗一樣的」。（《如果我不曾見過太陽》劇照）

樓主月薪比妻子高

樓主在「Dcard討論區」表示，自己是「科技業雜工」，月薪5.5萬新台幣（約1.4萬港元），加上獎金，年薪80萬新台幣（約20萬港元），妻子擔任護士，收入4萬新台幣（約1萬港元），年薪不詳。

樓主負擔超過一半支出

樓主指出，住所共同登記，「頭期款跟月付款我付6成剩下她出」，供樓、水電、保險費和管理費，總支出大約4.5萬新台幣（約1.1萬港元），樓主負責其中2.5萬新台幣（約6,300港元），「然後買車我自己出錢貸款」，月繳1.3萬新台幣（3,300港元），其他個人支出他們各自負責， 「出去吃飯旅遊就看情況」，雙方有時輪流付錢。

妻子被指「有辦法換手機、美甲、做頭髮、天天喝飲料」。（《silent》劇照）

妻子「換手機、美甲、做頭髮、天天喝飲料」

樓主形容「結果就是我窮爆她爽爆」，每次到月底幾乎沒錢，需靠獎金分紅年終存錢，但妻子「有辦法換手機、美甲、做頭髮、天天喝飲料」，自己窮到5年才換1次手機，平常都只是飲水，詢問「沒有男生跟我一樣結婚後窮的跟狗一樣的？」。

網民熱議 建議和妻子商量

大量網民在帖文熱議，部份人不認同樓主態度，「6成不是也多一半一點而已，先想辦法增加收入吧」、「你會打這篇文就不應該結婚的」、「沒人逼你吧」；亦有網民支持樓主，「女生的雙標沒有極限」、「一定有女人說老婆就是娶來疼的」，更有網民認為樓主可以和妻子商量，一起研究如何分配支出，切勿獨自暗裏不滿。

（Dcard討論區）