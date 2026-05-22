海膽過多釀「海洋沙漠化」 神奈川250人落海狂撿780kg海膽救海藻
撰文：聯合新聞網
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海膽是著名的高級食材，但你知道在日本神奈川縣逗子市退潮的海岸，卻有多位孩童、家長手牽著手，在海邊參加活動，一起撿拾紫海膽？
根據日媒FNN報導，主辦這項活動的志工團體「735style」副會長上野直人說明，目前海中發生「磯燒現象」（rocky-shore denudation），原本海藻茂密生長的沿岸海域，因為大量海膽吃光了海藻，導致海洋生態「沙漠化」。為了復育海藻，才會動員大家一起抓海膽。
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往海裡看去，那些原本應該生長海藻的地方，如今只剩裸露的岩石，這也是導致魚類、貝類等生物減少的原因。現場參與者紛紛開心表示：
「撿了超多海膽！」
「像尋寶一樣非常有趣」
雖然腳邊到處都是海膽，但大家並不全是因為「大豐收」而高興。
為了解決磯燒的危機，以當地衝浪客為主的志工團體，與市政府、漁會等單位合作舉辦這項活動，共動員了約250人清除海膽。一名連續參加此項活動三年的女性表示，2026年是她第一次帶著孩子以親子身分參加。她說：
一開始只是覺得撿海膽很好玩，但今年海裡的海帶真的明顯變多了，讓我深深體會到這項活動的意義。
短短約一小時內，眾人就回收了超過780kg的海膽。不過，由於這些海膽裡面的肉太小，並沒有食用的價值，因此之後將送往附近的農場，作為肥料使用。
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