日本石腦油衝擊！不只卡樂B變黑白　可果美番茄醬包裝也改為透明

中東局勢持續緊張，石化原料供應鏈出現波動，對日本食品業帶來的衝擊，越來越大。



繼零食大廠卡樂B（Calbee）旗下的薯片包裝改成「黑白色」後，另一家食品大廠可果美也在14日宣布，他們的蕃茄醬商品，將暫時更換外包裝設計，原因是用於包裝印刷的白色油墨供應不穩，為了確保產品穩定供貨，只能減少原包裝上「蕃茄」的印刷面積來因應。

日本可果美公司宣布將更改蕃茄醬的外包裝。（可果美官網）

【延伸閱讀】中東戰火波及油墨供應 卡樂B轉「黑白包裝」反獲好評：最強營銷（點擊放大瀏覽）

+ 2

可果美蕃茄醬包裝改透明

可果美是在官方網站表示，因為中東情勢，導致日本國內油墨與顏料的供需出現變化，他們包裝上使用的「白色油墨」，尤其受到影響。因為這類白墨，在印刷適性上可替代品有限，所以他們很難在短期內，找到替代方案。

這次改變印刷的商品，包括「可果美蕃茄醬」500g裝、300g裝與180g裝三款產品。原本的包裝，是白底搭配紅色蕃茄圖樣的經典設計，未來將減少彩色印刷，將包裝下半部分改為透明狀，並且從5月下旬開始，新包裝商品就會陸續上架。

可果美強調，這次變更僅限外包裝設計，蕃茄醬品質和容器都維持不變。他們也坦言，改變已經被消費者熟悉的包裝：

讓人不捨，但考量穩定供應產品，只能做出不得以的選擇。

石腦油衝擊日本食品業

受到這波原物料與石化供應影響的，不只可果美。日本零食大廠卡樂B（Calbee）日前才宣布，旗下薯片與蝦味仙等14款商品，彩色包裝將改為黑白印刷；日清製粉也決定，旗下的意大利麵束帶，也將會把印有烹煮時間的設計，改為無字樣版本。

日清製粉也決定，旗下的意大利麵束帶，也將會把印有烹煮時間的設計，改為無字樣版本。（日清製粉官網）

日本產業界將這波衝擊，稱為「ナフサショック(石腦油衝擊)」。因為石腦油是塑膠、包材與溶劑的重要原料，中東局勢動盪導致價格與供應波動，也讓包裝成本大幅上升。

重回昭和時代

日本零售端，也開始出現「減塑」、「簡單包裝」的趨勢。神奈川縣一間麵包店，最近就取消免費提供塑膠袋、部分蔬果店也不再逐一以塑膠袋包裝蔬菜，改採裸裝販售。

不少日本消費者認為，這樣的改變，反而讓人想起「昭和時代」的傳統市場風情。畢竟以前買菜，本來就不會層層包裝，大家都是提著菜籃採買，現在只是重回以前的生活方式而已。

點擊瀏覽更多受中東局勢影響的企業與國家及地區：

+ 6

延伸閲讀：

算中賴清德當總統！命理師預言「他奪台北市長」：僅差3分

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】