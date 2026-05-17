國際包裹奇幻漂流5年！日本郵局留紙條道歉　網笑：根本時空膠囊

網購包裹比預計時間晚送達、從國外郵寄回國的物品多花了幾個月的時間才寄到的事時有所聞，但根據日媒「ねとらぼ」報道，有一件「歷經滄桑」的國際船運包裹，遲到整整5年才寄達日本，實在令人難以置信。



這名網友近期收到5年前的包裹，包裹上還貼着郵局的致歉聲明，更引起許多網友熱烈討論，驚呼這簡直像是一場時空旅行。

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網友@saboteng23於日前發文分享這件奇聞。他收到一件附帶陌生紙條的國際包裹，上面寫著郵局的道歉：「此國際小包自寄出日算起，經過相當長的一段時間才抵達日本。造成您的不快與困擾，我們深感抱歉，懇請見諒。另外，若您決定拒收本包裹，請務必保持未拆封狀態。」令人訝異的是，仔細看這張從荷蘭發出的寄件單，寄出日期竟然是2021年8月。

這份歷經5年才寄達的包裹，裏面裝着該名網友當年購買的動畫《少女☆歌劇 Revue Starlight》北美版特別限定版商品。萬幸的是，即使經過十分漫長的等待，收件人對這部作品的熱愛絲毫未減，收到實體商品依然感到相當開心。

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這篇充滿戲劇性的貼文迅速在網路上爆紅，吸引超過491萬次點閱。許多網友對包裹漂流多年卻仍安然無恙感到嘖嘖稱奇，紛紛留言笑稱：

「這5年來，它去哪裏流浪了？」

「這寄件單上還有寫『優先寄送（Priority）』耶」

「這根本是時光膠囊了吧！」



這場漫長的包裹奇幻漂流，意外為枯燥的日常增加了一絲不可思議的趣味。

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