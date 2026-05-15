日本旅遊必買「便宜又難吃」手信曝光 他發文求推薦：買來送主管
撰文：聯合新聞網
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一名Threads網友發文打趣詢問「日本有沒有那種，特別難吃又便宜的特產」，表示想買回去送給主管，引發網友熱烈回應，短時間內累積超過2000多則留言。
原PO甚至在留言區笑稱「你們說難吃的東西，讓我也開始好奇了」，打算買來送朋友。
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留言區掀起「最雷點心」大亂鬥，不少人點名：
「羊羹一口暈碳、兩口糖尿病」
「超硬仙貝，崩一顆牙就賺爛了」
「炸小蟹，口感又硬又乾，味道又鹹又甜，異常地難吃」
「東京芭娜娜（Tokyo Banana），覺得難吃」
「我也覺得東京芭娜娜就死甜」
其中更有不少網友狂點名「八橋」，不少人直言：
「八橋餅，第一次放公司桌上沒被吃完的日本點心」
「硬到我無法理解」
「這個吃不慣肉桂的人會很惡夢」
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但也有人力挺：
「這配咖啡很讚耶」
「弄碎加在乳酪裡很好吃欸，跟西洋梨很搭」
「這好吃，配茶很棒」
其實類似話題過去也曾在PTT掀起討論。有網友以「東京最討厭的手信」為題發文，表示因主管暗示要帶手信，反而好奇大家最不想收到什麼，結果引發大量網友回應。
其中最多人點名的正是「東京香蕉蛋糕」，直言「只有香精味」、「像在吃糖漿塊」、「外觀比味道優秀」，甚至有人表示「寧願去超商買小蛋糕」。但也有支持者認為「其實不難吃」、「其他口味還不錯」。
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