40歲男心臟停跳2天　網紅醫生靠人工心肺成功搶救　患者步行出院

心臟停跳2天，生命竟然還能「重啟」，重新跳動患者康復出院？內地浙江大學醫學院附屬第二急診科廬驍醫生團隊，近日成功救治1名暴發性心肌炎患者。該名40歲男子在先後接受10次電擊除顫未能恢復心律的極端情況下，依靠人工心肺（ECMO，Extracorporeal Membrane Oxygenation，又稱葉克膜）技術維持生命，40小時後心臟重新自行跳動，最終奇蹟康復並能步行出院，個案展現了人工心肺技術對維持生命的關鍵作用。



人工心肺能為醫生爭取寶貴的搶救時間，是目前現代急救醫學中維持生命最頂尖的技術之一。（網上圖片）

人工心肺／葉克膜是什麼？

根據醫院管理局網站資料顯示，人工心肺機是使用機器的方法以支持病人的心臟或／和肺功能。 它可以用在一些對基準治療無反應的嚴重病人身上，以維持病人的心肺功能直至病人康復為止，或等待根治性治療（例如器官移植）。

盧驍是浙江大學醫學院附屬第二醫院急診醫學科副主任醫師，擁有多年危重症急救臨床經驗，亦是擁有近300萬粉絲的網紅醫生。（網絡影片截圖）

「300萬粉絲醫生」分享病例 引發廣泛關注

據公開資料顯示，盧驍是浙江大學醫學院附屬第二醫院急診醫學科副主任醫師，擁有多年危重症急救臨床經驗，他也是騰訊視頻《令人心動的 offer3》急诊科帶教醫生，目前其微博粉絲近300萬，此前還參與過紀錄片《中國醫生3：急診24小時》拍攝，憑藉專業能力強、風格親民成為大眾熟知的科普醫生。

日前，盧驍醫生在微博上分享的病例引發廣泛關注：1名40歲男子因胸悶氣急就診，其後病情惡化導致心跳呼吸驟停，相信是暴發性心肌炎，患者此前還有感冒病史，存在病毒感染的可能。

患者後進行近10次電除顫均未能恢復心律，命懸一線。（AI生成圖片）

電除顫10次無效 心臟停跳逾40小時 患者命懸一線

醫生盧驍接受大河報《看見》記者採訪時憶述，患者在治療期間出現持續室顫，從臨床角度看就是心跳停止，醫護人員先後進行近10次電除顫均未能恢復心律，只能靠人工心肺機器維持血壓。醫生盧驍表示：「心臟持續不跳，很容易長血栓，長了血栓就完了。」心血管內科因此給患者放了球囊反搏以增加心輸出量，防止心臟內長血栓。

患者家屬向醫護人員贈送錦旗致謝，讚譽其「醫德高尚濟蒼生，妙手回春施仁術」。（微博@浙大二院急診科盧驍醫生）

靠人工心肺撐過關鍵2天 病人終自行步行出院

在人工心肺機的強力支撐下，患者熬過了關鍵的40多個小時。在心臟停跳2天後，患者的心跳奇蹟般恢復。經過約10天的人工心肺機支持及隨後20多天的住院治療，這名曾游走於死亡邊緣的男子最終完全康復，並能自行步行出院。家屬日前向醫療團隊致送錦旗，感激醫護人員的救命之恩。