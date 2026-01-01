又一城狗狗獨留手推車狂嗚叫！狗主去用餐半小時未歸　惹網民怒轟

主人攜帶寵物外出用餐時，應先考慮寵物友善餐廳，避免獨留狗隻在外！有女生近日在九龍城又一城商場用餐時，突然聽到狗狗嗚叫聲，細看發現原來是有狗隻被主人獨留在手推車內，擺放在店舖外。女生指將近半小時仍未見狗主前來，故通知商場保安，及後證實狗主原來是到商場另一樓層用餐。



網民紛紛斥責狗主失職，「如果係我會食得好唔安落，點知有無人偷狗㗎」、「呢啲人根本無資格養寵物」，認為飼主外出用餐時，應預先搜尋寵物友善餐廳，「最唔鍾意啲人當隻狗係公仔，自己去咗食嘢行街就揼低喺出面，帶得佢就去啲可以一齊嘅地方」。



九龍塘又一城商場有狗狗被人獨留在手推車，不斷傳出嗚叫聲。（「threads＠yanyan_lowb1206」影片截圖）

又一城商場狗狗被獨留手推車傳嗚叫聲

該女生在threads發帖，指她到九龍塘又一城商場用餐，其間聽到有狗狗嗚叫聲，之後發現有狗狗被人獨自留在店外的手推車上。從女生上傳影片可見，1隻積羅素狗狗獨留在寵物手推車內，當時有不少途人行過，狗狗在陌生環境，加上不見主人情況下表現無助，察覺有人經過時不停張望，相信正尋找主人身影，樓主因此不滿斥「邊Q個係主人，死X咗去邊？」

保安尋獲狗主 證實到另一樓層用餐

樓主續指，狗狗當時已經嗚叫接近半小時，且愈趨大聲，但她仍未見主人回來，她只好通知商場保安，而現場已有不少途人幫忙照看狗狗。之後樓主聽聞保安聲稱，原來狗主是到商場另一樓層的餐廳用餐，確認不是有人棄狗，樓主遂先行離開。

目擊者指，狗狗當時哭嗚近半小時，但仍未見主人回來。（「threads＠yanyan_lowb1206」影片截圖）

狗狗察覺有人經過時不停張望，相信正尋找主人身影，表現無助。（「threads＠yanyan_lowb1206」影片截圖）

不擔心被偷狗？ 網民斥狗主不負責任：點可以放心

片段引來網民批評涉事狗主不負責任，「好可憐」、「陌生環境佢一定好驚」、「之前喺（啟德）Airside見過個X街主人又係入咗餐廳食飯，留低隻狗喺出邊，又係不停悲嗚」、「寵物是我們的小朋友，在街上一眼都唔可以離開啊」、「完全想像唔到，點可以放心」、「如果係我會食得好唔安落，點知有無人偷狗㗎」、「呢啲人根本無資格養寵物」。

建議飼主應先選寵物友善餐廳

有留言覺得狗主外出用餐時，應預先尋找寵物友善餐廳，「搵真pet friendly餐廳啦」、「最唔鍾意啲人當隻狗係公仔，自己去咗食嘢行街就揼低喺出面，唔入得狗嘅地方就唔好帶埋佢，帶得佢就去啲可以一齊嘅地方」、「點解唔可以買外賣返屋企同毛孩一齊食呢」，認為餐廳若然真的不允許寵物入內，「不如將狗狗留喺屋企」。

